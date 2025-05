Diário dos Famosos

“TÁ QUENTE”

A Band anunciou a estreia de Café com Aroma de Mulher para o dia 8 de maio, às 20h30, dando continuidade à sua faixa de teledramaturgia. A novela, remake da obra homônima de 1994 e protagonizada por Laura Londoño e William Levy, terá um toque brasileiro com a participação especial da cantora Paula Fernandes, que interpretará a música de abertura, Paixão de Mulher, composta por ela mesma. Produzida em 2021 pela RCN e distribuída pela Telemundo nos Estados Unidos, a trama já foi exibida anteriormente no Brasil pelo SBT e está disponível na Netflix com 88 capítulos.

Anitta está numa verdadeira guerra de beleza! A cantora descobriu que uma farmacêutica tentou registrar seu nome com a mesma grafia, para vender produtos de beleza, e não deixou barato. Entrou com uma oposição no INPI alegando que isso pode confundir o público e até prejudicar sua marca já super consolidada. E mais: ela aproveitou a deixa pra pedir o registro exclusivo do nome “Anitta” na categoria de cosméticos, deixando claro que seu nome não é bagunça! Enquanto o caso ainda está sendo analisado, a poderosa segue firme defendendo sua marca.

Rafa Kalimann e Nattan deram o que falar ao trocarem um beijão apaixonado durante um evento badaladíssimo e não teve outra: roubaram completamente a cena! Ela surgiu deslumbrante num vestido marrom longo, enquanto ele apostou no pretinho básico com um toque fashion de óculos vermelhos e cabelo novo. O casal esbanjou sintonia e foi só chamego por onde passou. E pra quem ainda duvida do romance, Rafa já entregou nas redes que está encantada com o jeitinho romântico de Nattan, que faz questão de abrir a porta do carro e soltar elogios inusitados como “Sua sobrancelha está feita, né?”. Que fofura!

FLOPOU!

♠️ O quadro Encontro das Vilãs, exibido durante o especial Show 60 Anos da Globo, gerou grande repercussão nas redes sociais, especialmente pela ausência de Flora, icônica vilã de A Favorita interpretada por Patrícia Pillar. Em entrevista ao portal LeoDias, o autor Ricardo Linhares explicou que a escolha do elenco foi guiada pelo tom leve e bem-humorado do roteiro e pelas limitações de tempo do programa, o que exigiu cortes mesmo entre trechos gravados. Segundo ele, apesar da ampla lista de personagens consideradas, incluindo outras vilãs lembradas pelos fãs como Laura, Teresa Cristina, Bia Falcão, Lívia Marini e até Odete Roitman, foram priorizadas as que melhor se encaixavam na proposta do especial.

♠️ Cristiana Oliveira, eternizada como Juma Marruá na versão original de Pantanal (1990), revelou em entrevista ao videocast Novelão que só anos após a novela passou a compreender como suas cenas de nudez eram vistas pelo público. Segundo a atriz, para ela, a nudez fazia parte da natureza livre da personagem, mas muitos enxergavam com conotação sexual. Cristiana disse ter sido protegida por sua ingenuidade na época, sem perceber o apelo erótico atribuído àquelas cenas. Ela ainda criticou a imposição da nudez como estratégia para atrair audiência, especialmente após participar da novela Amazônia (1991), quando percebeu de forma mais clara essa intenção forçada da emissora.

♠️ Walcyr Carrasco revelou, durante participação no Conversa com Bial, que já utiliza inteligência artificial em seu processo criativo, especialmente na construção de personagens e sinopses de novelas. Ao lado das autoras Alessandra Poggi e Rosane Svartman, Carrasco destacou que, embora a IA seja uma ferramenta útil, a criação segue sendo essencialmente humana e baseada na sensibilidade e empatia, qualidades que as máquinas não possuem. Ele afirmou ainda que apenas os autores que souberem lidar com essa tecnologia continuarão em destaque, e confirmou duas próximas estreias: Êta Mundo Melhor! em junho, na faixa das seis, e uma nova novela no horário nobre prevista para o primeiro semestre de 2026.

DESTAQUES DA SEMANA:

Humberto Carrão parou a internet ao aparecer de sunga em Vale Tudo na última terça (29). Interpretando o milionário Afonso Roitman, o ator exibiu o físico de tirar o fôlego: abdômen trincado, peitoral peludo e uma presença que deixou os fãs em polvorosa. Não faltaram elogios nas redes: “Olha o carrão do ovo”, “Ele está um gostoso”, “Que delícia!”. E não é só beleza, não: Carrão também revelou ao Gshow que Afonso, apesar de riquíssimo e brilhante, carrega um vazio emocional que o torna uma “bonita contradição” e talvez isso só deixe tudo ainda mais irresistível, né?

Em entrevista à revista Quem, Fátima Bernardes revelou que mantém uma relação amigável com o ex-marido William Bonner, com quem viajou à França para acompanhar a formatura da filha Laura. Ela destacou a importância de preservar vínculos saudáveis após a separação e disse que, sempre que possível, recomenda essa convivência respeitosa. Atualmente namorando o deputado Túlio Gadêlha, Fátima também falou sobre a saída dos filhos de casa e a vivência do “ninho vazio”, afirmando que tem aproveitado esse novo momento para cuidar de si e equilibrar maternidade, vida amorosa e individualidade.

Durante a festa de 60 anos da Globo, Helena Ranaldi desabafou sobre a falta de oportunidades para retornar às novelas e revelou seu desejo de voltar à TV. Longe dos folhetins desde Em Família (2014), a atriz afirmou que espera por convites e disse que “só Deus sabe” quando poderá retornar. Conhecida por papéis marcantes entre os anos 1990 e 2000, como a personagem Raquel em Mulheres Apaixonadas (2003), Ranaldi chegou a ser cotada para Mania de Você (2024), após despertar o interesse do autor João Emanuel Carneiro com o sucesso da reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

(TODAS AS FOTOS FORAM TIRADAS DAS REDES SOCIAIS – INSTAGRAM)