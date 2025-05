Diário dos Famosos

“TÁ QUENTE”

Paolla Oliveira falou abertamente em entrevista que decidiu não ter filhos agora e optou por congelar seus óvulos, destacando a importância de respeitar as escolhas das mulheres sobre seus corpos. Ela afirmou que, por muito tempo, se sentiu pressionada a justificar sua decisão, mas hoje não tem vergonha disso. A atriz também se posicionou a favor do aborto, defendendo-o como uma escolha legítima e necessária para garantir a autonomia das mulheres, e criticou a ideia de que a vida de uma mulher sem filhos seja “menor”.

Wanessa Camargo falou sobre sua vida amorosa no programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’ e revelou estar focada em seus filhos, José Marcus e João Francisco, e no autoconhecimento após um ano desafiador. Apesar de estar aberta a um novo amor, ela afirmou que isso não é sua prioridade no momento, enfatizando que está em paz e aproveitando o tempo para refletir sobre a vida.

Rômulo Arantes Neto surpreendeu os seguidores ao exibir um novo visual nas redes sociais, com cabelo raspado na máquina e fios grisalhos à mostra. Sem camisa, o ator também chamou atenção pelas tatuagens espalhadas pelo corpo, inclusive uma na virilha, o que gerou uma enxurrada de elogios. Em 2024, ele já havia causado polêmica ao aparecer de cueca na praia de São Conrado, no Rio, ao lado da esposa Mari Saad. Após um período longe das novelas, Rômulo retornou em 2023 com o papel de Julião em Fuzuê, destacando sua empolgação com o projeto.

FLOPOU!

♠️ Poliana Rocha compartilhou em suas redes sociais uma situação engraçada e curiosa envolvendo seu marido, o cantor Leonardo. Ela contou que, ao chegar em casa, foi confrontada por ele sobre uma cantada que recebeu de um homem desconhecido em Belo Horizonte. Apesar de não se importar com a situação, Poliana riu da reação exagerada de Leonardo, que ficou bastante ciumento e questionou o que ela estava escondendo. Ela, por sua vez, rebateu com uma brincadeira, perguntando se ele também havia sido muito cantado durante seus shows, o que deixou Leonardo ainda mais irritado, mas a conversa terminou entre risos.

♠️ Após ser cotada para a nova novela das sete da Globo, Coração Acelerado, a atriz Gabz, que interpretou Viola em Mania de Você, dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos internautas demonstraram ranço da artista, criticando sua atuação anterior e a repetição do enredo de uma personagem abandonada pela mãe. Comentários como “ruinzinha” e “já abandono a novela antes de começar” foram frequentes no X (antigo Twitter). Apesar disso, houve quem defendesse Gabz, afirmando que ela merece uma nova chance e que o papel em Mania de Você não permitiu que ela mostrasse todo o seu talento.

♠️ Fernanda Paes Leme revelou que está cogitando um retorno às novelas, após um longo período longe da TV. A atriz, que não faz novelas desde “Salve Jorge” (2012), afirmou estar começando a sentir saudades do trabalho e que pode considerar a possibilidade de voltar no próximo ano, com a ideia de retornar à Globo. Fernanda iniciou sua carreira no seriado “Sandy & Junior” (1998-2002) e participou de várias novelas de sucesso, como “América”, “Insensato Coração” e “Da Cor do Pecado”. Atualmente, ela se dedica à carreira de apresentadora e à maternidade, sendo mãe de Pilar, de um ano, e compartilhando suas experiências sobre a aceitação do corpo após a gravidez.

DESTAQUES DA SEMANA:

Lexa compartilhou fotos de biquíni em Angra dos Reis na última quarta-feira (7) e foi bastante elogiada por fãs e por Nicole Bahls, que comentou “sempre linda”. Horas depois, em entrevista ao Conversa com Bial, a cantora emocionou ao relembrar a perda de sua filha Sofia, que faleceu três dias após o nascimento. Lexa contou que quase apagou todas as fotos da bebê das redes sociais, mas sua mãe, Darling, as preservou, um gesto que hoje ela considera essencial para manter viva a memória da filha.

Daniela Serafim, especialista em melasma, tem se destacado no Sul Fluminense por seu método exclusivo de tratamento, sem o uso de ácidos. A técnica combina dermocosméticos veganos, peelings orgânicos e uma abordagem integrativa. Com oito anos de experiência, Daniela atende pacientes de todo o país, oferecendo um protocolo seguro, personalizado e eficaz, inclusive para os casos mais resistentes.

Rodrigo Hallvys lança, na sexta-feira (16), o livro ‘A Última Carta’, baseado no espetáculo homônimo, que está em turnê desde 2023. A noite de autógrafos será às 19h na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, em Volta Redonda e na semana seguinte a peça entrará em cartaz em São Paulo/SP.

