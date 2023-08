Diário Pet

Leishmaniose é doença séria e pode contaminar humanos

Um dos problemas que mais acontece na população canina é a Leishmaniose, uma doença transmitida por um mosquito, que não só traz prejuízos para a saúde do animal, mas também pode contaminar os seres humanos.

A nossa coluna foi conversar com o veterinário Vitor Pacheco, diretor clinico da Veterinária Pacheco. Ele afirmou que, infelizmente, a doença não tem cura, mas apenas cuidados paliativos.

Uma das formas de prevenir a doença é o uso de uma coleira especifica para evitar a ação do mosquito, conhecido como palha e, por consequência a doença.

Vitor alerta que a falta de cuidado pode fazer que o mosquito pique o cão contaminado e transmita a doença para o ser humano, até mesmo para uma criança.

Em caso de contágio humano, as consequências podem ser lesões cutâneas ou nas mucosas (oral, nasal ou genital), a depender do tipo de espécie de protozoário envolvida.

A entrevista completa com veterinário Vitor Pacheco você confere no canal do YouTube do Diário do Vale.

Nomes mais usados

O PetCenso, levantamento feito por uma conceituada empresa do setor, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos, revela que os nomes mais usados nos cães são Mel e Thor. Já nas cadelas os primeiros são Luna e Nina, para cadelas. Ente os gatos, Nina é o mais usado para as fêmeas, seguido de Mia e Mel. Já Simba é o nome mais comum entre gatos machos. Chico e Tom aparecem na sequencia.

Feira de adoção

A cuidadora Lilian Verri estará participando neste domingo, 20, da Feira de Arte de Fato, promovida pela Loja Maçânica Esfinge 22, onde colocará diversos cães – adultos e filhotes, para adoção.

O evento será das 10 às 16 horas, e a loja fica localizada ao lado das instalações do Tiro de Guerra, no bairro Sessenta, em Volta Redonda.

Olha o Ricardo

Na semana passada falamos do “Ricardo” que deu um grande susto em sua tutora a jornalista Agatha Amorim, mas a foto, por questão de espaço ficou de fora. Pois bem, hoje está ai a foto. Saúde para o Ricardo!

Ganhei uma calopsita… e agora como faço?

A nossa leitora Ana Marques, do bairro Ano Bom, em Barra Mansa, nos conta que ganhou uma calopsita, mas tem dúvidas de como criá-la. Pois bem, a coluna foi atrás de uma resposta e conversou com o José Maria Borba, que por muitos anos criou estas aves. Ele apontou que o primeiro lugar é ter uma gaiola, ou um viveiro bem grande o suficiente para que o pássaro possa se exercitar, brincar ou até mesmo realizar pequenos voos. A regra é quanto maior melhor.

A segunda dica é que a questão da refeição. Não economize. Para que a calopsita tenha uma vida mais saudável, dê preferência às rações especializadas para a espécie.

Um recado

Se você conhece ou é criador de um pet que não seja cão e gato, entre em contato com nossa coluna pelo 24-99834-6214. Estamos te esperando!