Diário Pet: Cachorros podem sofrer de câncer e tem cura?

Nos dias de hoje, existem diversos meios de controlar e tratar essa patologia, dependendo, é claro, do estágio em que se encontra e quando é feito o diagnóstico de câncer em cachorro. Só por essas informações já se justifica, novamente, a importância de fazer exames de prevenção regulares, e buscar o diagnóstico precoce.

Portanto, se você quer saber como tratar câncer em cachorro, confira alguns métodos que podem ser utilizados pelo veterinário logo após o diagnóstico:

1- Cirurgia

Por meio do procedimento cirúrgico, é realizada a retirada (extração) do tumor maligno, com o máximo de margem possível (mínimo de 3 cm), lembrando que o tumor ainda pode voltar, por isso, o tratamento pós-cirúrgico é muito importante para minimizar as chances do câncer retornar.

Já no caso de um tumor benigno, é necessário retirá-lo com cirurgia, sendo possível a cura sem tratamentos complementares.

2- Quimioterapia

A quimioterapia consiste na administração de fármacos (intravenoso ou oral) com o objetivo de controlar (e até mesmo cessar) a multiplicação das células tumorais.

Os efeitos colaterais são muito mais brandos que os apresentados pelos humanos, sendo imprescindível o acompanhamento com exames laboratoriais.

3- Eletroquimioterapia

Esse processo é uma nova forma de tratamento, sendo conhecida por ser menos invasiva e por tratar a doença com impulsos elétricos (choque com voltagem calculada), fazendo com que o quimioterápico atue localmente e gerando a morte das células tumorais, evitando recidiva local. Tem uma ação local direcionada às células tumorais o que diminui os efeitos indesejáveis da quimioterapia, e potencializa sua ação.

4- Imunoterapia

A imunoterapia é um tipo de tratamento biológico que tem como objetivo potencializar o sistema imunológico de maneira que este possa combater o câncer. Ainda se trata de uma modalidade terapêutica nova na medicina veterinária.

Como prevenir

A melhor forma de prevenção ao câncer é o diagnóstico precoce por meio das consultas de rotina, que podem evitar que problemas no organismo do animal se tornem um câncer.

E mesmo em casos de carcinoma, com as idas regulares ao veterinário, possíveis tumores podem ser diagnosticados em seu estágio inicial, elevando a chance de cura e qualidade de vida do pet.

Além disso, também é importante controlar os fatores de risco, como:

Sol em excesso;

Má alimentação;

Obesidade;

Inflamações crônicas no organismo;

Falta de exercícios físicos.

Quais raças

As raças mais atingidas por essa doença são os Bernese, Rotweiler, Golden Retriever, Boxer e Labrador sendo as raças mais atingidas (mais de 40% dos cães). Já as que correm menos risco são Shih Tzu, Spitz, Dachshund e Lhasa Apso sendo as raças menos atingidas 15% dos cães, ou menos).