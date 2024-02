Dica cultural: a força e amor na história

Sul Fluminense – Terça-feira de carnaval, uma noite quente e minha passagem quase que nula pelos blocos da região me conduziu ao cinema para assistir o esperado “Bob Marley: One Love”. Marley vagueia pelo imaginário coletivo entre a idolatria e o escárnio, com uma história pouco conhecida em relação a sua música que inunda o mundo até hoje. Ele conseguiu o que muitas crenças pregam a seus mensageiros da fé: “O mensageiro tem que se tornar a mensagem”, e como todo fã do cantor, não só por suas letras carregadas de mensagens, suas melodias únicas que nos carregam para momentos de reflexão e amor, mas também por sua postura diante de atrocidades e condução de uma massa de fãs e compatriotas que precisavam de sua presença quase que espiritual para guiá-los em meio a uma guerra civil na Jamaica, eu amei este filme do início ao fim. Não quero aqui dizer que o filme é um indicado ao Oscar, não me entendam mal, mas Bob Marley e The Wailers tocam na minha playlist o ano todo, então este não é um review técnico, mas um relato de quem sente na alma a música de Bob desde a primeira vez que ouvi.

O filme celebra a vida e a música do ícone que inspirou e inspira gerações através da mensagem de unidade a qual sua crença na religião Rastafári o inspirou. A música sempre foi uma parte importante da cultura Rastafári, e Bob Marley ajudou a popularizar a mensagem e o Reggae em todo o mundo. Suas letras muitas vezes incluem referências bíblicas e mensagens de esperança e redenção, o que fica muito claro no filme que tira toda uma cultura discriminada do lugar marginal que sempre foi colocada, para um lugar de respeito e paz.

O diretor Reinaldo Marcus Green, não poupa os fãs de momentos icônicos como o processo criativo de inúmeras músicas, seu período de fuga na europa e nos brinda com lembranças de shows onde Bob parecia flutuar no palco. Também é possível acompanhar todos os momentos do atentado que sofreu em sua casa.

O roteiro não coloca Bob como um ser divino, coloca suas fragilidades, seu machismo e suas nuances humanas como qualquer um de nós. Destaque para Lashana Lynch, que interpreta sua mulher e cantora da banda The Wailers, que acompanhou Bob por toda a sua carreira, Rita Marley e que tem papel fundamental em toda a vida e obra de Marley, o trazendo para o centro se sua própria mensagem quando sai de seu caminho “O homem não vê a mensagem se não está procurando”. Outro destaque é o figurino extremamente real dentro do estilo jamaicano e de Bob nos anos 70 e 80, um deleite pra quem ama a estética esportiva misturada com as cores e texturas da Jamaica. Sempre impecáveis com seus turbantes e vestidos, o trio de back in vocals da banda de Bob Marley é gracioso e potente, tal qual as mulheres de seu povo.

Este é um filme feito para os fãs, mas tenho certeza de que a história de Robert Nesta Marley vai encantar famílias inteiras em um enredo de superação de adversidades e uma jornada de um homem que com sua música foi capaz de revolucionar o sentido de unidade dos povos.

Saí do cinema extasiada, e muito feliz por Brad Pitt e a Família Marley terem concebido um filme tão respeitoso com a história de Bob Marley. Mesmo não existindo a possibilidade de sua música cair em esquecimento, um filme tem a capacidade de contar uma história que quase ninguém sabia em detalhes e agora está imortalizada. Salve a cultura fílmica e o poder que o cinema tem de contar histórias. Não poderia desejar um final melhor que esse para meu carnaval.

Brenda Nury, de Barra Mansa, se formou em São Paulo como figurinista na Farage Inc. E desde então assina filmes e documentários com premiações nacionais e internacionais. Atualmente é pós graduanda em Design de moda, Jornalismo Digital e Cinema. No audiovisual além de figurinista, coordena projetos como Diretora executiva com prioridade para sets majoritariamente femininos, fortalecendo a cadeia produtiva com o olhar e a técnica de mulheres.