Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda celebrará missa pela memória do Papa Francisco

Sul Fluminense – O bispo da Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, emitiu um comunicado oficial em razão da morte do Papa Francisco e comunicou que uma missa será celebrada em memória do Santo Padre.

A Santa Missa em razão do sufrágio do Papa Francisco está marcada para terça-feira (22), às 19 horas, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda. A celebração será presidida por Dom Luiz Henrique, a celebração contará com a participação de todo o clero.

Foi o Papa Francisco que o nomeou, em 13 de março de 2019, como Bispo de Barra do Piraí – Volta Redonda, tendo sua entrada solene no dia 11 de maio. Em diversas oportunidades, os dois se encontraram. Em agosto de 2022, em razão de uma audiência na Sala Paulo VI, em Roma, o Bispo teve a oportunidade de cumprimentar o Papa Francisco e dirigir-lhe breves palavras. Em resposta, o Papa fez um gesto simbólico de “volta redonda” com as mãos, com alegria, falando da Diocese.

“Ao me apresentar como Bispo de Volta Redonda, o Papa entendeu o sentido e gracejou fazendo círculo com o dedo. Pedi a bênção dele por ocasião do nosso centenário, o qual fez prontamente”, disse o Bispo Diocesano.

Em outubro do mesmo ano, eles voltaram a se encontrar no Vaticano, por ocasião da Visita Ad Limina Apostolorum dos Bispos do Estado do Rio de Janeiro. Durante o período, os Bispos apresentaram um relatório sobre o estado pastoral das suas Dioceses, e o Papa fez suas ponderações e os aconselhou.

Como forma de agradecer e pedir bênçãos para a Diocese, Dom Luiz Henrique entregou ao Papa o azulejo do centenário, celebrado em dezembro de 2022. Francisco agradeceu e concedeu palavras de encorajamento.