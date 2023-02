Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda realiza Sensibilização da Campanha da Fraternidade 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 18:13 horas

Barra do Piraí/Volta Redonda – Lideranças das comunidades da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda participaram no último sábado (4), da Sensibilização da Campanha da Fraternidade 2023. A ação aconteceu na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda.

Mais de 400 pessoas, representando os 4 vicariatos da Diocese, estiveram presentes na Igreja, leigos e membros do Clero refletindo e discutindo o tema da Campanha da Fraternidade que, neste ano, aborda o assunto “Fraternidade e Fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmo de comer” (Mt 14,16). A Assessoria da Sensibilização foi do Padre Carlos David, da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), estima-se que atualmente no Brasil, 33,1 milhões de pessoas estão passando fome e mais da metade da população do país, 125,2 milhões de pessoas, enfrenta algum grau de insegurança alimentar, ou seja, sem acesso regular e permanente a alimentos. Conforme o relatório, considerando todas as regiões do país, em média 3 em cada 10 famílias vivem a incerteza do acesso a alimentos em um futuro próximo e preocupam-se se a quantidade será suficiente num futuro imediato.

Esta é a terceira vez que a Campanha da Fraternidade aborda o tema “fome’’. O objetivo da CF deste ano é sensibilizar a sociedade para o enfrentamento da fome, sofrido por milhares de irmãos e irmãs. Para isso, são estabelecidas diretrizes para a mudança da realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo.

O Assessor da Sensibilização da CF, Padre Carlos David, lembrou que a fome é uma realidade no Brasil e o combate a ela é o desejo da Igreja. “A fome é um flagelo que atinge uma multidão de brasileiros. Um fenômeno social, estrutural e coletivo. Nos últimos anos, a pandemia contribuiu para o aumento deste processo no país, como também, o crescente número de desempregados. Podemos dizer, viver com fome faz o ser humano perder a sua dignidade. Que possamos nos unir enquanto sociedade, na batalha contra a fome no Brasil”, disse o Padre Carlos David.

Participante da Sensibilização, Maria do Carmo, da Comunidade Santo Cristo, Paróquia São Benedito, em Barra do Piraí, ressalta o momento que o país atravessa. “A população está passando fome e é preciso que a sociedade se sensibilize na colaboração fraterna no combate a este flagelo. Precisamos nos mobilizar segundo a Luz da Palavra de Deus”, falou a fiel.

O Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, relembrou que a Sensibilização é uma tradição na Diocese. “Agradeço à expressiva participação das lideranças neste momento de reflexão inicial da Campanha da Fraternidade, proposta importante apresentada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Que possamos despertar o espírito da caridade, atenção, cuidado e solidariedade, em relação ao problema da fome. A CF de 2023 quer envolver os cristãos nos gestos concretos na busca de soluções para a crise”, pontuou o Bispo.