Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda celebra 100 anos neste domingo - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 16:53 horas

Confira a programação especial do evento

Volta Redonda e Barra do Piraí – Neste domingo (4), a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda completa 100 anos de fundação. A Santa Missa solene acontecerá na Ilha São João, em Volta Redonda.

“Conto com a presença de todos, vamos estar reunidos com alegria. Reforço, vamos com as bandeirinhas dos vicariatos da Diocese. Bandeira Branca, Resende; Barra Mansa, Vermelha; Barra do Piraí, Azul e Volta Redonda; Amarelo. Além disso, será importante todos com suas identificações pastorais, movimentos e grupos da Diocese. Não podemos esquecer também da camisa do Centenário”, disse Dom Luiz Henrique.

A prefeitura municipal de Volta Redonda disponibilizará o Tarifa Comercial Zero, para o transporte dos fiéis durante o domingo. Confira os horários e pontos:

Tarifa Comercial Zero – Circulando de 12h30 à 19h30

Rota 1 – Ônibus Circular: Ilha São João X Rua 4, Conforto.

Rota 2 – Ônibus Circular: Ilha São João X Rua Laranjeiras.

Ponto de Ônibus

Ilha São João Aterrado: Próximo à Prefeitura Aterrado: Próximo ao SAAE Aterrado: Rua Pedro Chaves Avenida Retiro Avenida Sávio Cota de Almeida Gama Rua 4 (Escritório Central) Rua Gustavo Lira

Confira a programação de 4 de dezembro (Entrada Gratuita)

13 horas – Acolhida

14 horas – Santo Terço

15 horas – Santa Missa Solene com Bênção Papal

17 horas – Show com a Irmã Ana Paula, CMES

Durante todo o dia, estará disponível a Praça de Alimentação com Pizza Frita, Doces e muito mais. Neste dia, leve 1 kg de alimento não perecível.

Conheça a história da Diocese

A Diocese de Barra do Piraí foi criada no dia 4 de dezembro de 1922, pela Bula “Ad Supremum Apostolicae Sedis” do Papa Pio XI, tendo seu território desmembrado integralmente pela Diocese de Niterói. Sua instalação deu-se em 26 de julho de 1923.

Em 26 de janeiro de 1965, devido ao crescimento populacional de Volta Redonda e sua emergente importância, graças à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Diocese passou a ter duas sedes: Barra do Piraí, onde está a Catedral histórica; e Volta Redonda, onde estão a Co-Catedral, a Cúria Diocesana e a Residência Episcopal. Dessa forma, passando a chamar-se: Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda.

O território Diocesano é composto por doze cidades: Barra do Piraí, Volta Redonda, Itatiaia, Resende, Porto Real, Pinheiral, Rio Claro, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Quatis e Barra Mansa.