Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda e UGB promovem Café Cultural para Universitários da região

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 18:30 horas

Volta Redonda- Tendo como objetivo conscientizar e envolver a sociedade sobre a importância da preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, a Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, em parceria com Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), promoverá, no dia 24 de setembro, um Café Cultural.

Com o tema “Preservar Hoje, para o Amanhã”, o evento acontecerá no Auditório Milton Carlos – Bloco IV – UGB. Estudantes e professores das áreas de história, arquitetura, engenharia, museologia, arqueologia e campos afins poderão participar. Essa atividade faz parte das ações comemorativas do Centenário da Diocese, que acontecerá no dia 4 de dezembro, na Ilha São João, em Volta Redonda.

Os participantes do evento receberão certificado de presença e os estudantes da UGB ganharão 4 horas de atividades complementares. A participação dos estudantes do Centro Universitário será gratuita mediante inscrição.

Programação do Café Cultural:

8h30 – Credenciamento

9h10 – Abertura (Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano)

9h30 – Roda de Conversa: “Cem anos de História Diocesana”

Mediador: Prof. Paulo Célio

Palestrante: Diácono Daniel Cezar

10h05 – Coffee Break

10h25 – Roda de Conversa: “O patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações”

Mediador: Prof. Dr. Antônio Carlos

Palestrante: Profª. Dra. Isabel Rocha

11h05 – Intervalo

11h50 – Apresentação Musical

Coral da UGB sob regência do Maestro Prof. Dr. Antônio Carlos

11h50 – Agradecimentos (Monsenhor Alércio de Carvalho)

12h Encerramento

Faça sua inscrição:

As inscrições podem ser realizadas através do link.

Valor: R$ 20 reais

R$10 reais para estudantes de outras instituições.

Endereço – Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB)

Rua Deputado Geraldo Di Biase, número 81, Aterrado, Volta Redonda.