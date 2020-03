Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda faz recomendações sobre o coronavírus

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 16:40 horas

Volta Redonda – A diocese Barra do Piraí-Volta Redonda através do bispo diocesano dom Luiz Henrique da Silva Brito está orientando as pastorais sobre o novo vírus Covid-19. Entre as recomendações está a suspensão temporária dos apertos de mãos e abraços nas portas das Igrejas, além da interrupção do abraço da paz. As medidas foram adotadas e divulgadas em todas as paróquias da região, já que o contágio do coronavírus é transmitido através das mãos, tosse, ou espirro.

– Prezados sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas e demais fiéis de nossa diocese, temos acompanhado com atenção a disseminação do coronavírus que está causando grande preocupação na população, como era de se esperar – comentou o bispo.

Nas reuniões e Celebrações Litúrgicas, a diocese recomenda: Higienização das mãos dos celebrantes e Ministros da Sagrada Comunhão; Neste período específico, em caráter de urgência, por tempo determinado, seja recebida de preferência nas mãos, a Sagrada Comunhão com todo respeito e reverência que se requer; Durante a oração do Pai Nosso não se deem as mãos, como aliás, não está previsto no missal romano; Supressão temporária do Abraço da Paz; Sejam temporariamente suspensos os apertos de mãos e abraços nas portas das Igrejas.

O bispo agradeceu a compreensão dos fiéis em relação à suspensão de alguns rituais nas celebrações litúrgicas devido ao coronavírus.

– Esperamos que tão logo possamos superar esse período de ameaça e risco por parte deste vírus que se assemelha a uma gripe, mas que pode ser fatal para quem no momento está com sua saúde debilitada. Agradeço a todos que colocarem prontamente em prática estas recomendações. Deus conceda a todos confiança e serenidade na caminhada de fé. Cordialmente, em Cristo Jesus – finalizou o bispo dom Luiz Henrique da Silva Brito.