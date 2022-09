Diocese de BP–VR realiza em Arrozal o 84º Encontro Vicentino com Cristo

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 18:51 horas

Arrozal- Durante os dias 17, 18 e 19 de setembro, a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda sediou o 84º Encontro Vicentino com Cristo (EVCC), em Arrozal, distrito de Piraí.

O retiro masculino dos Vicentinos aconteceu no Centro Pastoral Diocesano, com a participação de mais de 55 pessoas. Ao longo dos dias, momentos de espiritualidade e convívio fraterno norteou as atividades.

A Santa Missa de encerramento do encontro contou com a presença do Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique. Estiveram no Centro Pastoral durante todo o encontro, os Padres Mayron Alexandre e Jorge Rodrigues.