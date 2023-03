Diocese eleva Santuário da Medalha Milagrosa, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 19:06 horas

Volta Redonda – O primeiro Santuário Mariano da região Sul Fluminense foi elevado na noite de segunda-feira (27). A Santa Missa de dedicação aconteceu às 19 horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, com a presidência do Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique.

Mais de 1.500 fiéis acompanharam a Elevação do Santuário da Medalha Milagrosa, no bairro Jardim Paraíba. A celebração contou com a presença do Clero Diocesano e de autoridades do município.

A Diocese conta com outro Santuários, legado do III Congresso Eucarístico Diocesano (30 de julho de 2022), o Santuário de Adoração Coração Eucarístico de Jesus, em Floriano, distrito de Barra Mansa, às margens da Rodovia Presidente Dutra.

O reitor do Santuário, Padre Alexandre Melo, ressalta que os Santuários, na Tradição da Igreja, sempre foram lugares especiais de oração, peregrinação e busca dos Sacramentos. “Com o Santuário da Medalha Milagrosa, os fiéis poderão contar com um espaço de maior devoção, oração e também, experimentar de uma forma mais profunda a intercessão materna de Nossa Senhora em suas vidas”, disse.

Segundo Dom Luiz Henrique, este é mais um momento histórico na Diocese.

“Ao frequentarmos o Santuário, temos um compromisso de amor e fidelidade. Autêntico e profundo na busca pelo bem. Sendo, também, um local de busca da Santidade. Que possamos reavaliar, nossas atitudes e ações ao entrarmos nesta casa de Deus. Dignifiquem o local com uma vida Santa, um compromisso de combater o bom combate na fé, acolhendo a Palavra de Deus”, pontuou o Bispo Diocesano.

Igreja de Nossa Senhora das Graças – Volta Redonda

A história da Igreja de Nossa Senhoras das Graças, em Volta Redonda, passa pela construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 1941. O início das atividades acontecia no salão de recreação dos operários, no final do Acampamento Central, onde as celebrações eram realizadas as missas, orações e pregações.

O final da construção da Igreja é datado no início da década de 60, e, anos depois, em 1965, a Igreja passa a ser a Co-Catedral Nossa Senhora Graças, em extensão da Diocese (Barra do Piraí – Volta Redonda), ficando até dezembro de 2022.