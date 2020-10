Diocese permite a entrada de crianças menores de 10 anos e idosos em todas as missas e celebrações em VR

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 12:29 horas

Volta Redonda- A Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda através de seu bispo diocesano Dom Luiz Henrique da Silva Brito, emitiu no dia 16 de outubro novas orientações pastorais diante da propagação do coronavírus(covid-19).

Se dirigindo a párocos e administradores paroquiais do município de Volta Redonda, o bispo declarou que tendo em vista todo o acompanhamento e cuidado para com os fiéis da Diocese e sempre atendendo aos órgãos públicos competentes, reafirmou o compromisso e as orientações quanto as precauções tomadas nas comunidades para a cidade de Volta Redonda, com novas determinações do poder público até o presente momento.

De acordo com as novas orientações pastorais fica liberado a entrada de crianças menores de 10 (dez anos) de idade e idosos em todos os horários de missas e celebrações no município de Volta Redonda.

Fica determinado também o aumento da presença de fiéis presencialmente nas missas, atendendo a 50% (cinquenta por cento) da capacidade total dos templos com espaçamento entre os assentos, intercalando um assento sim e outro não.

As novas orientações mantém rigorosamente o cumprimento de todas as normas sanitárias de saúde pública.

O artigo 10 do decreto vigente determina também que ao iniciar as celebrações religiosas, seja informado aos fiéis a divulgação do protocolo de tratamento nº 003/2020/SMS/FMS/PMVR que a prefeitura de Volta Redonda faz uso do medicamento “nitazoxanida” conforme convênio firmado da Prefeitura Municipal de Volta Redonda com a UFRJ(Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Na nova orientação pastoral Dom Luiz Henrique reforça o pedido de fidelidade dos fiéis para a manutenção dos compromissos paroquiais e da ajuda que se dá aos mais necessitados, destacando a importância da contribuição do dízimo e da coleta que poderá ser realizada antes ou após as celebrações ou via depósito bancário diretamente nas contas de cada comunidade, conforme as medidas de protocolo adotadas.