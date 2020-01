Diocese prepara programação especial para São Sebastião

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 17:29 horas

Sul Fluminense – O santo São Sebastião recebe hoje (20) várias homenagens e celebrações na região. Na diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda as paróquias que levam o nome do santo estão localizadas em Resende, Volta Redonda e Barra Mansa. Além dessas paróquias, que formam um conjunto de comunidades tendo a matriz como padroeiro São Sebastião, outras comunidades também celebram esse dia. A programação da festa reúne missas, encontros, novenas e a parte cultural.

Na paróquia São Sebastião, em Volta Redonda, a festividade do padroeiro hoje está incluída uma missa às 7h, a hora da Graça com Padre Alex, às 15h, e às 19h uma missa solene com Dom Luiz Henrique, seguida de procissão após a missa.

Em Barra Mansa, além da Missa Solene, que será presidida pelo bispo diocesano, dom Luiz Henrique, às 15h, haverá a tradicional procissão que reúne milhares de pessoas logo após a missa. Além disso, a festa conta com cinco dias de programação cultural.

Em Resende, na comunidade que fica no bairro Campos Elíseos, hoje encerra a programação da missa às 19h. Em Penedo, a missas também será celebrada às 19h.

O santo e sua história

São Sebastião nasceu em Narbone, França, mas fez sua formação intelectual em Milão, Itália. Cristão, nunca se envergonhou de sua fé. Quando viu os cristãos sofrendo grandes tribulações e perseguições, se alistou no exército do Imperador a fim de atenuar os sofrimentos de seus irmãos em Cristo. Sebastião logo se destacou por sua postura imponente, sua prudência e bravura. Por isso, foi logo promovido comandante da guarda. Aproveitou-se do cargo e buscou prestar auxílios aos cristãos encarcerados, vítima do rancor e ódio pagão. Muito tempo não levou, e Diocleciano soube, por cristãos apóstatas, que Sebastião era cristão e que prestava serviços aos cristãos encarcerados. O Imperador o repreendeu, apelou para os sentimentos de honra do capitão, mas Sebastião apresentou-lhe os motivos de sua fé cristã.

O Imperador insistiu recorrendo a promessas, elogios e ameaças, mas Sebastião foi inflexível. Diante de tal postura, o Imperador ordenou que Sebastião fosse amarrado a uma árvore e fosse atirado nele setas em grande quantidade até matá-lo. Sebastião foi encontrado ainda com vida, levado para casa de uma mulher chamada Irene que cuidou dele até se restabelecer. Ao se restabelecer, Sebastião procurou o Imperador, o acusou de injustiça, por condenar inocentes. Diante de tal ousadia o Imperador se enfureceu e ordenou que fosse morto com paus e pedradas. São Sebastião foi sepultado aos pés de São Pedro e São Paulo (287).