Diogo Balieiro Diniz entrega projetos a secretário estadual para construção de 400 casas populares

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 09:27 horas

Resende – O prefeito Diogo Balieiro Diniz (DEM) entregou escrituras e demais documentos de áreas desapropriadas para a realização de licitações para construção de 400 casas populares para famílias em situação de vulnerabilidade em Resende já para 2021 ao secretário estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Bruno Kazuhiro, nesta semana. O prefeito de Resende divulgou a entrega do projeto nas redes sociais.

O secretário estadual destacou que Resende, por ser uma cidade com importância econômica, precisa de projetos que atendam suas necessidades e estejam em sintonia com as particularidades da região.

– Desde o mês passado já tínhamos nos comprometido com o prefeito para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos para a construção de casas populares na cidade. O governador em exercício Cláudio Castro determinou que a Seinfra atenda quem mais precisa, em todos os municípios fluminenses. Estamos trabalhando com os municípios para levar mais qualidade de vida àqueles que hoje estão em situação de vulnerabilidade – destacou Bruno Kazuhiro, frisando que habitação e urbanização têm sido foco da secretaria.

A equipe técnica da Seinfra vai desenvolver projetos arquitetônicos que levem qualidade de vida, segurança e condições dignas de moradia à população.

Diogo Balieiro Diniz agradeceu a receptividade na secretaria, através de Kahuiro, além do pronto atendimento do governador em exercício.

– Viemos aqui hoje para que o mais rápido possível essa obra seja realizada para atender essa importante demanda de Resende. Agradeço ao governador Claudio Castro e ao secretário Bruno Kazuhiro por este acordo que beneficiará centenas de famílias, com a construção de 400 casas populares. Com esta importante construção, muitas famílias em situação de vulnerabilidade poderão ter sua própria casa em breve – destacou o prefeito.

Apesar das obras das construções das 400 casas populares ainda não terem data prevista para serem iniciadas, cerca de 64 novas moradias já estão sendo construídas na Baixada da Olaria, também em parceria com o Governo do Estado, segundo o prefeito de Resende. O projeto dos 64 apartamentos faz parte do PAC/FNHIS (Programa de Aceleração do Crescimento/Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social), do governo federal. A construção residencial multifamiliar, localizada na Rua Henri Antoine Groués Abbé Pierre, lote 44, número 598, na quadra 1 da Baixada da Olaria, será composta por dois blocos de prédios com quatro pavimentos, totalizando 64 unidades.