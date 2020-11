Diogo Balieiro é reeleito em Resende

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 21:05 horas

Resende– O candidato à reeleição, prefeito Diogo Balieiro Diniz (DEM), foi reeleito em Resende juntamente com seu vice Geraldo da Cunha com 54.880 votos, o que representou 82,57% da votação com 100% das urnas apuradas. Balieiro e Geraldinho venceram as eleições de 2016 e repetiram a dobradinha no pleito de 2020.

Em suas últimas publicações nas redes sociais, Diogo Balieiro escreveu: “Tenhamos fé, sempre, porque com Deus, o amor e a esperança nos guiam e a vida ganha propósito! São quase quatro anos e analisar todo esse caminho percorrido me deixa muito feliz e emocionado! Nos comprometemos com o resendense, em recuperar a credibilidade da nossa cidade e colocá-la de volta no caminho que ela merece. São dados oficiais que comprovam que todo o trabalho, toda essa gestão, resultou em legados! Legados que transformaram e vão seguir transformando vidas e isso é para você, que nasceu aqui ou escolheu Resende para viver, se orgulhar !!! Se orgulhar de morar aqui! Sei que podemos fazer muito mais. A nossa cidade merece seguir em frente! Esperança e comprometimento no presente para um futuro de certezas! Quero continuar me dedicando, por mais quatro anos, a essa cidade que tanto amo. E podem ter certeza absoluta que os próximos quatro anos serão muito melhores do que foram os últimos quatro. Conto com o apoio de vocês para que o nosso maior projeto: continuar construindo uma Resende melhor, possa seguir em frente. Fica aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês, pelo carinho, apoio e confiança nessa missão!!! Que Deus continue abençoando a nossa cidade!!!”.