Diogo Nogueira, Ludmilla e Mumuzinho se apresentam na Expo Itatiaia

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 18:56 horas

Itatiaia – A Prefeitura está realizando os últimos preparativos para a Festa de comemoração dos 34 anos de Emancipação Político-Administrativa de Itatiaia, que começa nesta quarta-feira, dia 31. A abertura acontece, às 19 horas, na Expo Itatiaia, na Fazenda Aleluia, na Vila Pinheiro, com a presença de autoridades e do público em geral.

A programação se estenderá nos cinco dias de festa com atividades cívicas, religiosas e shows com grandes nomes da música nacional como, Fernanda Brum (31/05), Diogo Nogueira (01/06), Ludmilla (02/06), Mumuzinho (03/06) e Simone Mendes (04/06).

O evento reunirá ainda talentos da música regional que se apresentarão durante os cinco dias de eventos, em um palco montado exclusivamente para os shows. Serão Bandas, DJs, Músicos, além da equipe da Casa da Cultura, que farão uma apresentação no domingo com Fanfarra, Percussão, Acrobatas Palhaço e Grupos de Dança.

A festa contará com as presenças da Garota Expo Itatiaia, Thifany Guedes e da Rainha, Cinira Chagas, eleitas na última sexta-feira, durante o concurso realizado na Casa da Cultura. As comemorações dos 34 anos de Emancipação seguem até o dia 04 de junho

Confira a programação completa:

31 de Maio, quarta-feira

18h – Dj Sulivan

19h – Clemilson Mafra e Banda

20h – Brenda Benites

21H- FERNANDA BRUM

1º de junho, quinta-feira,

20h – Banda da Cultura

22h – Lado B

23H – DIOGO NOGUEIRA

02h – Nosso Lema

02 de junho, sexta-feira

19h – Trap com Atlass – Dorian e Madu

22h – Batalha da Matriz – Mano Pi e Dj Flint

21h – Frequencia Natural

22 h – Letty

00H – LUDMILLA

02h – Era uma só voz – Pedrão, Pedro Jr e Vinicin

03 junho, sábado

19h – Moving Art

20h – Banda Khamal

21h – Recêballi Pagode

22 h – Os Clandestinos

23h – Criasamba

00H – MUMUZINHO

02h – PC Alves

04 de junho, Domingo

18h – Domingo Cultural

· Famuti

· Percussão

· Acrobatas Malucos

· Palhaço Lambão e Peti

· Grupos de Dança da Casa da Cultura

20h30 – Esther Dutra

22 h – Os Vaqueiros

00H – SIMONE MENDES

02h – Garage 343