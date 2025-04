Diretor da ArcelorMittal recebe título de cidadania de Barra Mansa

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani compareceu, nesta segunda-feira (28), à unidade da ArcelorMittal no município para entregar o Título de Cidadania Barra-mansense a Paulo Marcelo Rodrigues, diretor de Negócios Industriais e do projeto de expansão da ArcelorMittal Barra Mansa. A ação ocorreu dentro da programação do ‘Conexão ArcelorMittal’, evento que reúne lideranças do município para apresentação de uma prestação de contas dos projetos sociais e dos investimentos na cidade no ano anterior, assim como o que está sendo desenvolvido e planejado para 2025.

Furlani afirmou que fez a indicação durante seu mandato de vereador e falou das expectativas diante das obras de expansão da unidade Barra Mansa recebeu nos últimos dois anos um investimento de aproximadamente R$ 1,6 bilhão para a implantação de um novo laminador.

“O Paulo chegou aqui e era um momento de insegurança muito grande, em que muitos não acreditavam nesta planta. Eu tenho muito orgulho de, antes como vereador e agora como prefeito, estar entregando pessoalmente o título de cidadão e agradecendo a ele por tudo que tem feito por nossa cidade, através dessa indústria em Barra Mansa. A ArcelorMittal representa não só desenvolvimento, empregabilidade e renda, mas também a história do município”, disse Furlani, que espera que a inauguração da expansão ocorra no dia 03 de outubro, aniversário da cidade.

O homenageado, Paulo Marcelo Rodrigues, afirmou estar muito feliz por receber o título de cidadão barra-mansense.

“Eu fui muito bem acolhido desde o primeiro dia que estive aqui. Hoje eu estou muito feliz, por saber que sou reconhecido pelo trabalho que estou prestando. Isso faz parte de um legado muito grande para o município. Agradeço ao prefeito Furlani e a toda a comunidade de Barra Mansa pela confiança em nosso trabalho. Estamos aqui para contribuir e esperamos que essa parceria perdure por muitos anos. Cada vez eu me apaixono mais por Barra Mansa”, afirmou o diretor.

Antes da entrega do título, houve ainda uma visita às dependências da ArcelorMittal. Os presentes. Entre eles os secretários municipais Cesar de Carvalho (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação), Joseane Ricarte (Assistência Social e Direitos Humanos) e Rodrigo Viana (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), a vice-presidente da Fundação Cultura, Aline Ribeiro, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, e o presidente da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), Matheus Gattás, puderam conferir o trabalho operacional e as obras de expansão da indústria.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho, destacou a importância da experiência no interior da indústria.

“Foi um momento de troca de conhecimento e uma visita muito importante para conhecermos todo o projeto de expansão que está sendo executado. É uma obra muito esperada e desejada e que já está gerando 1.700 empregos. E depois, com as operações, haverá muitas contratações novas. A ArcelorMittal tem uma grande preocupação com a população, incluindo toda a parte de responsabilidade social. É uma grande parceira do município e nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico queremos fomentar ainda mais as ações em conjunto”, disse Cesar.