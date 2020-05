Diretor do Hospital das Clínicas entrega cargo e confirma chegada do ICC para quinta-feira

Volta Redonda – O prazo dado pela Justiça para que a direção do Hospital das Clínicas passe a administração da unidade para o ICC (Instituto do Câncer do Ceará) vence nesta quarta-feira, dia 20 de maio. Com isso, o novo grupo deve assumir efetivamente o comando dos trabalhos na unidade na quinta-feira, dia 21. A confirmação veio do diretor do HC, Leonardo Annechino Marques, que nesta terça-feira, dia 19, entregou o cargo com uma nota oficial endereçada a acionistas, médicos e funcionários.

Annechino afirmou que uma parte dos associados desejava tentar um recurso para tentar permanecer na administração do hospital, mas que outra parte achou melhor não recorrer. A cisão, segundo o agora ex-diretor, acabou sendo muito prejudicial e não havia mais motivação para tentar manter o que foi idealizado em 2018. O ex-diretor, no entanto, afirma que a transição não ocorreu da maneira esperada. “Há muitas incertezas, sobre documentos e licenças necessárias para operação do hospital. A empresa não se apresentou, não sei como o ICC vai chegar e não quero viver isso. Essa transição não se faz da noite para o dia”, disse ele, com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE.

Annechino ressaltou ainda que não concorda também com o momento da transição, pois afirma que as “incertezas e inseguranças” são ainda mais sentidas diante do enfrentamento da pandemia do coronavírus. “Decisão judicial ou se contesta ou se cumpre. Já que decidirmos por não recorrer, me sinto no direito de sair, por livre arbítrio. Sei bem o que passamos em 2018, na transição da saída do Vita, e acho que agora não era hora disso”, destacou.

O DIÁRIO DO VALE também tem tentado contato com a direção do ICC para esclarecer como se dará a transição, mas até o momento o grupo não se manifestou.

Veja a carta de despedida do diretor:

Nota de esclarecimento para Acionistas, Médicos e Funcionários

Em 2018 iniciei à frente da presidência do Hospital e, desde então, me dediquei diariamente nesse Projeto de Manutenção das atividades do Hospital. Não foram dias fáceis; pelo contrário, foram muitos dias conturbados e difícil início.

O que se iniciou de forma temporária e para durar apenas 4 meses, ganhou corpo, cresceu. Tornou-se uma missão, com uma grande expectativa, gerada em parte pela CSN pois, a princípio, seriam 4 meses e chegamos a 22 (vinte e dois) meses de operação.

Por outro lado, o corpo médico, dedicado, vestiu a camisa, se entregou, brigou e passou a sonhar em ser o futuro operador. Sob os comandos institucionais, seguindo a determinações dos acionistas e do conselho de administração, foi iniciada a reestruturação em 2019, com avanços para oferecer o melhor atendimento à População de Volta Redonda, e assim o fizemos.

Ninguém pode alegar desconhecimento de que um operação temporária de 4 (quatro) meses, não traria retorno de capital investido, de melhorias, mas é plausível que após 22 meses de operação essa possa ser uma nova realidade. E mais, quantos desses investimentos se fizeram necessários e muitas vezes imposto pelos agentes de controle e fiscalização, pois sabíamos que o antigo locador Hospital Vita deixou de fazer manutenção no prédio e tão pouco investiu em melhorias e equipamentos, mas nós o fizemos.

No entanto, fomos surpreendidos, sem nenhum fundamento, no início de 2020, com a informação de que a CSN teria celebrado contrato com outra empresa, pois, agora a CFV não serve mais aos seus propósitos.

Sem que houvesse por parte da justiça algum discernimento, ao menos uma orientação, foi determinado que a locação do prédio que pertence à CSN passasse a ser locado por outra empresa.

Diante disso, o ICC será, a partir de 21/05 o novo locatário, devendo a CFV se retirar do prédio. Seguindo a orientação do Conselho e de alguns médicos, não foi feito recurso Jurídico solicitando efeito suspensivo ou qualquer outra reforma da decisão, apenas solicitados esclarecimentos quanto à forma para o cumprimento da decisão.

Ocorre que não concordo com a forma que o ICC pretende realizar a transição, mas me sinto isolado nessa decisão, pois o Conselho de Administração assim o deseja, assim como os médicos. Porquanto o ICC iniciará essa semana.

Vejo, com isso, o encerramento de um ciclo e na data de hoje, formalizei junto ao Conselho e à Direção a minha saída do Comando do Hospital, a fim de permitir o início das atividades do novo locatário.

Por fim, agradeço a todos pelo apoio enquanto estive à frente do Hospital. Agradeço aos médicos, aos funcionários e aos colaboradores, desejando sucesso a todos vocês.

Leonardo Annechino Marques

Funcionários vivem incerteza

Apesar da determinação judicial sobre a transição ter sido emtidida há 90 dias, as negociações para o porcesso foram feitas de forma sigilosa. Com a carta de Leonardo Annechino, sabe-se agora que as conversas foram poucas neste sentido. Com isso, a margem para especulação é alta, principalmente entre funcionários que estão trabalhando atualmente no local.

– Disseram que o ICC vai nos aproveitar, mas não sabemos ao certo como, onde, quando. Por outro lado, o pessoal do Hospital das Clínicas não nos chamou para informar nada. Não sabemos como essa transição vai nos atingir, se teremos nossos direitos pagos ao final do contrato – disse uma profissional ao DIÁRIO DO VALE.

“Enquanto isso, seguimos aqui normalmente trabalhando e nos dedicando, pois é nossa esperança de ficar e receber o que temos direito”, destacou uma funcionária.

Nos últimos dias, o DIÁRIO DO VALE tentou fazer contato sistematicamente com as duas partes envolvidas no caso. No entanto, nenhuma das duas diretorias envolvidas se pronunciou até a manhã desta terça-feira, dia 19, quando Annechino deixou a direaçãodo hospital. Uma fonte ligada à disputa judicial formada entre o HC e o ICC afirmou que a transição não ocorreu dentro do esperado. “Não foram passadas todas as informações e a coisa não andou como esperado”, disse a fonte.

O caso

Ao longo dos últimos anos, a CSN e o Grupo Vita entraram em uma ferrenha batalha judicial sobre a administração do antigo Hospital da CSN, em uma ação que envolvia o não pagamento de aluguéis. O fim da pendenga foi o despejo do Grupo Vita, mas os médicos que lá trabalhavam se organizaram e montaram o Hospital das Clínicas. A maioria dos funcionários foi mantida, a unidade permaneceu de portas abertas para os conveniados e atendendo em parte pelo SUS.

No entanto, a CSN negociou a cessão da administração ao ICC e entrou na Justiça para remover o grupo que abriu o Hospital das Clínicas. Em fevereiro, a Justiça determinou um prazo de 90 dias para a transição ser feita. Na ocasião, a diretora do ICC, Júlia Vieira, reforçou ainda que pretendia manter a equipe que trabalha atualmente no Hospital das Clínicas, incluindo médicos, enfermeiros, equipe de apoio e outros por considerar que “o maior valor do Hospital está nas pessoas que trabalham no local”.