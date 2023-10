Diretor do INCA aponta unidade de tratamento paliativo de Barra do Piraí como exemplar

Barra do Piraí – “Aqui ainda existe muito preconceito, porque ninguém que falar de morte”. A frase é de Ricardo Esperança, diretor da Cruz Vermelha em Barra do Piraí, e se refere ao estigma que os cuidados paliativos – ou prolongados – têm junto à sociedade brasileira. Afinal, o simples fato de tocar no assunto já promove desconforto em muita gente. Só que cuidados paliativos não são, como muitos pensam, uma sentença de morte.

“Cuidado paliativo é quando eu respeito o tempo do corpo do paciente e atendo às necessidades das comorbidades. Quando o paciente já tem um diagnóstico de uma doença crônica – ou seja, uma doença que não tem possibilidade de cura, mas tem tratamento –, inicio o tratamento de cuidados paliativos”, explicou Ricardo em entrevista ao DIÁRIO DO VALE.

Ele, que participou de uma audiência pública sobre o tema na quinta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), a convite do deputado estadual Carlos Minc, explica que os cuidados prolongados permitem ao paciente que tenha seus sintomas tratados, mas de forma não invasiva – o que diminui o desconforto e aumenta a qualidade de vida. Em Barra do Piraí, a unidade da Cruz Vermelha é considerada um caso de sucesso pelo serviço que oferta aos pacientes de baixa, média e alta complexidade.

“Esse movimento é novo no Brasil. Na Europa, já tem adesão. Aqui ainda existe muito preconceito, porque ninguém quer falar de morte. As pessoas não querem falar sobre esse assunto. A paliação vem com o objetivo de tratar isso abertamente”, reforçou Ricardo, acrescentando que intervenções médicas que já não trazem nenhum benefício ao paciente podem ser consideradas tortura. “A medicina ‘fútil’ submete o paciente a dor, a constrangimentos e procedimentos invasivos que não darão retorno”, completou.

Modelo

Segundo ele, graças à ação o Legislativo fluminense, os procedimentos paliativos vão ser difundidos em todo o estado do Rio. E a unidade de Barra do Piraí será o modelo para todas as demais que forem criadas.

Para o diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Roberto Gil, que esteve presente à audiência pública na Alerj, fazer cuidados paliativos é resgatar a dignidade das pessoas, investir na diminuição de medicamentos e na melhora da qualidade de vida. Ainda segundo ele, é fundamental que o trabalho executado pela Cruz Vermelha de Barra de Piraí seja expandido para outros municípios.

“Cuidados paliativos não podem ser confundidos com cuidados de final de vida. Precisamos de estruturação, financiamento, capacitação de profissionais. A tecnologia pode ser uma aliada, podemos chegar em uma distância maior para orientar um profissional, evitar que um paciente precise percorrer grandes distâncias para ter um atendimento”, destacou Gil.

Para Ricardo Esperança, Barra do Piraí será replicadora do modelo SUS de acolhimento ao paciente. “Com a qualidade que temos em 18 anos de atividades”, ressaltou.

Leitos

A unidade de tratamentos paliativos da Cruz Vermelha de Barra do Piraí é reconhecida pelo Ministério da Saúde desde 2015. É, portanto, o único hospital do estado habilitado em cuidado prolongado com tecnologia de cuidados paliativos. “Recebemos pacientes do Rio, capital e também de outras partes do estado”, afirmou o diretor da Cruz Vermelha, acrescentando que o trabalho desenvolvido pela unidade vem desde 2005.

Atualmente, Barra do Piraí dispõe de 100 leitos implantados para tratamento paliativo. Em breve, terá 280 leitos exclusivos para cuidados prolongados – é que, de acordo com Ricardo Esperança, o prefeito Mário Esteves se comprometeu a reformar a unidade hospitalar do distrito de Vargem Alegre para ampliar o serviço disponibilizado pela Cruz Vermelha. “Esta proposta esteve nas mãos de outros prefeitos, mas todos a engavetaram. O prefeito Mário Esteves tem dado apoio e sido parceiro para garantir a ampliação deste serviço”, reforçou.

Audiência Pública

Durante a reunião na Alerj, coordenada pelo deputado Carlos Minc, uma das demandas apresentadas pelo representante do Movimento Nacional da Frente Paliativista, Ernani Mendes, e pela coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cuidados Paliativos da Fiocruz, Ana Paula Bragança, foi a participação de associações, profissionais de saúde e da sociedade civil nas reuniões do Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado de Saúde.

A superintendente de Atenção Primária à Saúde da pasta, Halene Cristina Dias explicou que o GT para discutir sobre o tema foi implementado no início deste ano e que, até o momento, foram realizadas três reuniões para discutir sobre medidas de cuidados paliativos. Além disso, a superintendente se comprometeu em convocar para as reuniões representantes de associações e movimentos sociais, além de profissionais de saúde que praticam cuidados paliativos com pacientes.

“Identificamos a necessidade de sensibilizar os profissionais de saúde para essa questão. O que temos feito é discutir bases para instituir o Plano Estadual de Cuidados Paliativos, e isso é fundamental para garantir o financiamento dessas medidas. Precisamos construir uma rede de atenção e saúde, e para isso, vamos disponibilizar um formulário para saber quais ações estão sendo adotadas pelos municípios”, declarou Halene.

O deputado Minc, que preside a Comissão do Cumpra-se, destacou a urgência no cumprimento da norma. “Estamos realizando diversas ações para tratar de questões da saúde, pois é essencial que entendamos que pessoas idosas e com doenças crônicas enfrentam muitas dificuldades. Muito mais difícil do que criar uma Lei é fazê-la ser cumprida. É muito gratificante poder ver a disponibilidade da SES em incorporar outros setores nas reuniões, ver ações que estão avançando nos cuidados paliativos. Precisamos ser persistentes”, comentou o parlamentar.

Na audiência, também foram mencionadas unidades que cumprem a lei, como a Cruz Vermelha de Barra de Piraí, é referência no estado no tratamento de cuidados prolongados. “Estamos nessa luta há 18 anos. Nossa prioridade era capacitar os nossos profissionais por meio de seminários e parcerias com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Cuidamos de pessoas que não necessariamente apresentam quadros terminais, mas que precisam ser cuidadas de acordo com suas sequelas”, disse o diretor da unidade, Ricardo Esperança.