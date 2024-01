Diretor jurídico da CSN vai para o Ministério da Justiça

Brasília – O diretor jurídico da CSN, Manoel Carlos Almeida Neto, vai deixar o cargo que ocupa na siderúrgica para assumir a secretaria executiva do Ministério da Justiça, que passará a ser comandado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski a partir de 1º de fevereiro.

A saída de Manoel Carlos da CSN foi tratada entre ele e o presidente do Conselho de Administração e CEO do grupo CSN, Benjamin Steinbruch. Embora a nomeação de Manoel Carlos não tenha ocorrido por indicação do empresário, que tem boa interlocução com o governo federal, principalmente com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

De acordo com informações de fontes próximas à CSN, Manoel Carlos tem muito bom trânsito em Brasília. Ele, inclusive, já trabalhou com o futuro ministro da Justiça no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal.

Manoel Carlos chegou a ser considerado para a indicação à vaga do próprio Lewandowski no STF, quando ele se afastou do tribunal por limite de idade, em abril do ano passado. A disputa ficou entre ele e Cristiano Zanin.

Flávio Dino, atual comandante da pasta da Justiça, vai deixar o primeiro escalão do governo federal para assumir uma cadeira no STF, que foi aberta com a aposentadoria por limite de idade da ministra Rosa Weber, em outubro do ano passado.