Diretor-presidente do DIÁRIO DO VALE recebe maior honraria do Estado do Rio

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 07:47 horas

Sul Fluminense – O diretor-presidente do DIÁRIO DO VALE, o empresário e jornalista Luciano Pançardes, recebe nesta segunda-feira (8) uma das principais honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a Medalha Tiradentes. A cerimônia acontecerá na sede do Poder Legislativo estadual, no Rio.

Pançardes é agraciado com a Medalha em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Sul Fluminense após ser aprovado por unanimidade, pelos parlamentares, o Projeto de Resolução que lhe outorga as honras. A medida foi uma iniciativa do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro. Na justificativa do projeto, o deputado destacou a trajetória profissional de Luciano Pançardes e seu compromisso com o fim das exclusões sociais e do preconceito em qualquer esfera de execução.

“Luciano Pançardes participou da divulgação de fatos marcantes na vida social, comercial, política e empresarial dos municípios do Sul Fluminense, com conteúdo dinâmico, moderno, integrado e focado na comunidade”, diz o texto, informando desde o dia 1º de novembro de 2022, quando assumiu o controle do DIÁRIO DO VALE, o empresário tornou-se um dos principais publishers do Estado, sendo responsável também pelo jornal A Voz da Cidade – fundado por seu pai, o jornalista João Batista Pançardes, em 1970.

A justificativa destaca ainda que, no cenário internacional, Pançardes é correspondente na Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2017 e filiado à Associação dos Correspondentes da ONU (UNCA). Ele também integra a instituição Foreign Press Correspondents in the USA, uma das maiores associações de jornalistas estrangeiros do mundo.

“Meu sentimento é de gratidão por receber essa importante honraria. Isso nos dá força para continuar a tocar o legado deixado por meio pai na missão de informar e contar a história do nosso querido estado do Rio. Meu muito obrigado a todos os parlamentares pela aprovação, por unanimidade, e em especial ao Marcelo Cabeleireiro, pelo reconhecimento de nosso trabalho. Por fim, dedico a honraria a todos os nossos leitores. Essa medalha é nossa”, declarou Luciano Pançardes.