Diretora-presidente do Iprevi participa de evento online

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 14:58 horas

Evento é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por meio de sua Escola de Contas e Gestão (ECG/TCE-RJ)

Itatiaia – A diretora-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia (Iprevi), Alessandra Marques, convida os servidores públicos do município e região, para participar do evento online, que acontece nesta terça-feira (25), de 14:30 às 15:30 horas. O tema do evento será “A Importância da Deliberação 339/23 para o acompanhamento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)”. O evento é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por meio de sua Escola de Contas e Gestão (ECG/TCE-RJ).

Os palestrantes serão o coordenador de Auditoria em Previdência Social, auditor de Controle Externo do TCE-RJ e Docente da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, Ari de Paiva Fontes e a diretora-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia (IPREVI), Alessandra Marques. O Mediador será o técnico de Controle Externo do TCE-RJ, docente da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ e coordenador do Grupo Temático em RPPS da Rede Integrar, Marcos Ferreira da Silva.

O evento tem o objetivo dar ciência aos gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), tanto da edição a Deliberação TCE-RJ Nº 339 de 8/2/2023, quanto da estratégia e objetivos da atuação da Cad-previdência, em relação às quais a edição da Deliberação em referência é o primeiro passo.

O Iprevi foi convidado para participar da palestra online visando compartilhar as experiências e os resultados alcançados, já que ele é o único que tem a situação previdenciária no Estado do Rio de Janeiro nível A, o mais avançado. “Essa deliberação 339/23 versa sobre o envio dos demonstrativos pelo sistema que já é uma exigência da Secretaria de Previdência, porém o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) normatizou através da deliberação, já que antes os envios eram realizados por e-mail. Recebi com muita alegria o convite de participar desse evento on line promovido por essa conceituada Escola de Contas e Gestão (ECG/TCERJ). A abordagem será no sentido de compartilhar as ações desenvolvidas pelo Iprevi, informando aos colegas gestores como conseguimos desenvolver ações para alcançar os objetivos traçados e cumprir os prazos”, relatou Alessandra Marques.

O link do formulário para certificar a participação: https://forms.gle/4AaVVhsSe4x8tTXC8.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da ECG/TCE-RJ no YouTube: youtube.com/EscoladeContaseGestaoTCERJ/live