Diretores da Rede Municipal de Barra Mansa participam de semana de formação em educação

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 18:41 horas

Semana formadora apresenta ferramentas para melhoria da gestão escolar e na qualidade do ensino

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, iniciou nesta segunda-feira, 07, a semana de formação para os diretores da Rede Municipal de Ensino. Gestores das unidades escolares foram divididos em dois grupos e se reuniram no teatro do Centro de Educação Integrada (CEI) Vieira da Silva, no Centro, no período da manhã e da tarde.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou a importância da semana formadora para o dia a dia nas escolas. “Essa é a primeira vez que Barra Mansa dispõe de uma semana de formação para os diretores, que está totalmente ligada às ações dentro do dia a dia escolar, com o objetivo de tornar o diretor cada vez mais capacitado para dirigir as unidades. Nós dividimos a equipe em dois grupos para evitar aglomeração e, assim, seguir as medidas de prevenção à Covid-19. Ter grupos menores também nos favorece na execução da parte prática”, citou.

Outro objetivo da semana de formação é melhorar a qualidade do ensino oferecido na rede pública do município. “Com essa formação, teórica e prática, nossa expectativa é alcançar as metas que temos com relação aos indicadores de aprendizagem e melhorar a qualidade no atendimento das nossas escolas. Durante esta semana, os diretores vão se aprofundar nas ferramentas de gestão e terão a oportunidade de colocar tudo em prática”, destacou Marcus.

Nesta segunda-feira, primeiro dia de atividades, os diretores participaram da formação em gestão estratégica, abordando a gestão de projetos, ferramentas e análise de cenários e resolução de problemas. “São 3h30 de formação por dia. Esta experiência está sendo muito proveitosa, eles estão participativos e alguns já têm uma experiência de gestão vasta, mas essa atualização de conteúdo e estar transformando isso em prática são fundamentais”, ressaltou.

Semana Formadora

A diretora da Escola Municipal Damião Medeiros, Angélica Cristina Silva Moraes de Almeida, destacou o crescimento que a semana formadora vai trazer para o ambiente escolar.

“Quando nós conhecemos as ferramentas, primeiramente pensamos que é um bicho de sete cabeças, chega até bater um desespero; falo isso com base na minha experiência na Rede Estadual. Depois que aprofundamos e identificamos a forma como já usamos no nosso dia a dia, traz um crescimento quanto gestor e é muito bom quando alguém te pergunta algo e você tem ali os dados para fornecer”, disse.

O encontro também está sendo utilizado para a troca de experiências entre as 69 escolas que compõem a rede municipal de ensino. “É sempre bom ter uma oportunidade para os diretores estarem se falando e vendo as nuances da rede, que é muito vasta e plural, com unidades em áreas urbanas e rural, então isso melhora o conhecimento de todos e essa troca de experiências é muito rica”, pontuou Marcus Barros.

De acordo com o cronograma da Secretaria de Educação, a formação será estendida a outros agentes das unidades escolares. “Nesse primeiro momento estamos oferecendo a formação aos diretores gerais, mas já programamos uma capacitação para todos os diretores adjuntos e posteriormente abrir esta formação para os professores que se interessarem”, finalizou.

Programação:

08/02 – Gestão de Pessoas – Gestão, líder x Chefes e comunicação

09/02 – Gestão de Resultados – Avaliações diagnósticas, indicadores, IDEB e AAGEs

11/02 – Gestão Pedagógica – Projeto político pedagógico, BNCC

14/02 – Gestão Administrativa – Licitação, contratos e fiscalização

15/02 – Gestão de processos – Compliance, Órgãos de controle e legislação