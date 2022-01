Diretoria da AAP-VR lamenta a morte do Vigia que trabalhava na Sede Campestre de Pinheiral

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2022, 17:06 horas

Volta Redonda- Foi com profunda tristeza que o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara de Oliveira Vaz, juntamente com a Diretoria da entidade, recebeu a notícia da morte do vigia Fernando Jorge Fernandes, de 57 anos, funcionário de uma empresa de segurança terceirizada, atingido a tiros por bandidos que invadiram, na madrugada do último sábado, na sede campestre Carombert Rocha Faria, da AAP-VR, localizada no município de Pinheiral.

Segundo informações da entidade, Fernando faleceu no domingo, dia 16, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A Diretoria da AAP-VR através do seu presidente tem certeza de que Deus, em sua misericórdia, consolará a família do trabalhador assassinado, ao mesmo tempo em que confia nas autoridades policiais, para descobrirem os assassinos, e na Justiça, para que paguem pelo bárbaro crime que cometeram.

À família de Fernando Jorge e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos!

Ubirajara de Oliveira Vaz – Presidente