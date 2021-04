Diretoria da AAP-VR toma posse nesta quinta-feira

Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 20:49 horas

Volta Redonda – Nesta quinta-feira (1°), os diretores da AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda) eleitos no último dia 25, tomaram posse, em solenidade no salão principal da entidade, na Rua 35, na Vila Santa Cecília, para mandado de quatro anos.

A posse respeitou todo os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde contra a Covid-19. Na ocasião, o presidente Ubirajara Vaz agradeceu aos seus diretores, lembrando que todos são voluntários, e afirmou que há muito trabalho a ser feito.

– A nossa associação é exemplo para as outras em todo o País, é reconhecida como a maior da América Latina no gênero, por diversas autoridades, e é uma responsabilidade e ao mesmo tempo um prazer muito grande dedicarmos parte do nosso tempo para a continuidade do seu crescimento – afirmou Ubirajara Vaz.

Mesmo com um ano de pandemia, a AAP-VR não parou de crescer, o presidente Ubirajara disse, ainda, que o grande desafio atual é aumentar o número de associados, pois ainda têm muitos aposentados e pensionistas sem conhecer os vários benefícios que a Associação oferece.

– Quando vejo a grande variedade de serviços que a nossa associação oferece, no campo da saúde, previdência, jurídico, fisioterapia, lazer e tantos outros, fico um pouco triste ao saber que existem aposentados que ainda não se deram conta disso. E o melhor é que, com os descontos do nosso Clube de Vantagens, muitas vezes a contribuição mensal até sai de graça. Mas vamos continuar trabalhando muito para atrair cada vez mais associados para a família AAP-VR – concluiu Ubirajara Vaz.