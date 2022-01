Diretoria da Aciap-BM se reúne com deputado federal Paulo Ganime

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2022, 13:58 horas

Na pauta do encontro, assuntos ligados à infraestrutura, mobilidade, logística e atração de empresas

Barra Mansa – A diretoria da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) recebeu, no final da tarde de quarta (12/01), o deputado federal Paulo Ganime, em sua sede. Por conta de seu projeto “Ganime na Estrada”, ele tem visitado vários municípios do Estado do Rio com o objetivo de ouvir as demandas de cada cidade e apresentar ações de seu mandato. Na quarta-feira, o deputado cumpriu compromissos em Barra Mansa, incluindo a visita à entidade.

Na pauta do encontro, assuntos ligados à infraestrutura, mobilidade, logística e atração de empresas. O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, entregou ao deputado um ofício com solicitações da entidade referentes aos assuntos discutidos, como o fechamento de acessos da Nova Dutra a empresas e à área rural do município, prejudicando o escoamento de produção, e a reativação da linha férrea que liga Barra Mansa a Angra dos Reis, entre outras demandas.

Gattás destacou que o apoio da força política é muito importante na busca de soluções para as demandas apresentadas.

– É importante poder contar com o apoio de um deputado federal para nos ajudar a buscar as melhores soluções para esses problemas que enfrentamos. O produtor rural do município tem encontrado muita dificuldade no escoamento da produção, por conta dos acessos fechados, bem como as empresas instaladas na margem da rodovia. Isso acaba sendo até um empecilho também para a atração de novas empresas – ressaltou ele, falando ainda sobre a reativação da linha férrea. “A reativação da linha que liga Barra Mansa a Angra dos Reis será um passo muito importante para o desenvolvimento socioeconômico do município, da região e do país. Há o interesse da iniciativa privada no uso e operação desse modal, queremos poder contar também com o apoio do Governo Federal para tornar nossa região parte desse importante eixo logístico”.

O deputado falou sobre seu mandato e as ações que desenvolve e se prontificou a ajudar nas questões discutidas. “Estou ouvindo as demandas de cada cidade e colocando meu mandato à disposição para ajudar a fazer as coisas acontecerem. A partir do conhecimento das necessidades, vamos acompanhando todas as questões. Vamos tentar marcar uma agenda no Ministério do Transporte e Infraestrutura para levar as demandas apresentadas aqui hoje”, afirmou Ganime.

Paulo Ganime é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Novo

O deputado federal Paulo Ganime (NOVO/RJ) foi escolhido na noite da terça-feira (11) pelo Partido NOVO como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro nas eleições gerais de 2022. A convenção geral que confirmará Ganime como candidato deve ser entre 20 de julho e 5 de agosto, como determina a Justiça Eleitoral.

Em sua primeira participação como candidato, em 2018, Paulo Ganime foi eleito deputado federal com 52.983 votos. O deputado conquistou os corações de cariocas que, assim como ele, também estavam indignados com políticos corruptos e populistas que integravam a bancada do estado do Rio.

Como deputado, teve como principais temas do mandato o desenvolvimento e a liberdade econômica, empreendedorismo e inovação, segurança pública, energia e bioeconomia. Em 2020, atuou como líder do partido na Câmara, conduzindo os parlamentares durante a crise do coronavírus, e reassumiu o cargo no segundo semestre de 2021.

Entre os principais reconhecimentos de Paulo Ganime está o prêmio de melhor deputado federal do RJ pelo Ranking dos Políticos. Ele recebeu também o Selo Portal da Integridade, concedido pelo Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos (IBRA), foi indicado como um dos 10 parlamentares que mais trabalham pelo Brasil pelo Instituto Millenium e foi escolhido como um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional pelo DIAP.

Ao lado da bancada do NOVO na Câmara, construiu soluções e reforçou o apreço por pautas importantes como as Reformas Administrativa e Tributária, o fim dos privilégios e o combate à corrupção. Em 2021, conseguiu uma grande vitória para o país com a aprovação da Nova Lei do Gás (Lei 14.134/2021) e do Marco Legal das Startups (LCP 182/2021).

Após assistir à prisão de cinco governadores do Rio de Janeiro (RJ) e um impeachment, todos por corrupção, Paulo Ganime viu mais uma chance de transformar o estado por meio da boa gestão, atração de investimentos para que o RJ saia da decadência e tenha cada vez mais uma segurança pública eficiente.

O deputado destaca que se sentiu na obrigação de colocar o próprio nome para mudar o rumo da política fluminense. “Ao longo da minha vida, vi governadores saqueando o nosso estado e deixando a população desamparada sem dinheiro, sem segurança e em péssimas condições de saúde e educação”.

Ganime acredita que é possível usar como exemplo os bons resultados do governador Romeu Zema (NOVO/MG), tanto na economia quanto nas outras áreas de necessidade, de acordo com a realidade do RJ. Zema conta com um escopo de secretários que tem agregado muito ao avanço de Minas Gerais, e segundo Ganime, o Rio de Janeiro poderia ter o mesmo rumo.