Diretoria da CDL Volta Redonda é empossada em solenidade para a gestão 2023/2024 - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 17:59 horas

Evento reuniu associados, autoridades e imprensa para apresentação dos novos diretores



Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) realizou nessa quinta-feira (23), no Galpon Eventos, a solenidade de posse das novas diretorias Executiva e Jovem, para o biênio 2023/2024. O objetivo do evento foi reunir associados, autoridades e imprensa para apresentar os novos diretores, que estão no cargo desde janeiro, quando assumiram administrativamente. A recepção contou com mais de 830 convidados, entre eles, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RJ), Fabiano Gonçalves, o prefeito Antonio Francisco Neto, lideranças empresariais, o deputado estadual Munir Francisco e o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Conrado.

O ex-presidente Gilson de Castro (gestão 2019/2022), em seu discurso lembrou o desafio em seu mandato durante o pior momento da pandemia da Covid-19, com as restrições impostas ao comércio, em 2020, e a importância do apoio da diretoria e Conselho Consultivo, principalmente, quando foi necessário tomar medidas junto ao Poder Público. “Foram momentos de muita tensão e preocupação, mas também de união do nosso setor, da nossa diretoria. Passamos meta do nosso mandato tentando recuperar o comércio. Eu agradeço muito ao prefeito Neto, que ao assumir, reconheceu a importância do nosso comércio e nos ajudou a sair desse momento de insegurança e incerteza”, afirmou.

Ele também desejou sucesso ao novo presidente e toda a diretoria. “Léo, você é um exemplo de empreendedor, de gestor, de integridade. Desejo a você e a toda diretoria, serenidade para enfrentar as adversidades que possam vir, confiança para novos projetos e sucesso na sua gestão. Também desejo sucesso ao presidente Lucas Ribeiro e sua diretoria que assumem a CDL Jovem.”

O presidente Leonardo Almeida também elogiou, em seu discurso, o ex-presidente pelo trabalho à frente da CDL nos últimos anos, principalmente, durante a crise econômica e de saúde pública provocada pela pandemia da Covid-19, ressaltando o empenho de toda a diretoria. “Foram noites sem dormir, mas que com muita garra, coragem, ele junto com os diretores e o Conselho Consultivo, lutou incessantemente em prol do comércio e do setor de serviço de nossa região”, disse.

Léo também destacou ainda que a pandemia gerou uma grande transformação não só nas empresas, no Poder Público, e nas pessoas. “Tudo que passamos nos últimos três anos nos trouxe a certeza que o mundo que estamos vivendo é outro. O Brasil é outro. Eu sou outro. Vocês são outros. Nós nos transformamos. Eu sinto como se uma gigantesca onda de mudança tivesse varrido tudo aquilo que considerávamos sólidos, deixando todas as nossas crenças, nossas certezas de perna para o ar. Desafios que nos convidaram a repensar internamente em nossos valores, nossas escolhas, nossos propósitos e, externamente, a forma de fazer negócios, a concorrência, as nossas empresas. O momento exige um olhar diferente”, afirmou.

O presidente também reforçou que é com esse olhar, que assume a CDL VR, com o compromisso de buscar soluções, criar estratégias, e se aproximar ainda mais dos associados, entendendo suas necessidades e “dores diárias”.

– Me coloco à disposição e coloco a CDL sempre de portas abertas para recebê-los. Esse é o meu propósito para essa gestão. Inovação, Coragem, Ousadia, Sonhos… É o que, nós, comerciantes precisamos nos tempos atuais. Minha diretoria, a CDL Jovem e eu nos colocamos, em presença, para ouvi-los e debatermos, fazendo o exercício de aprender, desaprender e reaprender como o momento atual exige – acrescentou

O novo presidente da CDL Jovem, Lucas Ribeiro, também falou sobre assumir o cargo. “Aceitei essa missão dada pelos presidentes Léo e o ex-presidente da Jovem, Leandro Noel, pois queria fazer por outros jovens empreendedores o que cada um dos diretores fizeram por mim, transmitir conhecimento. Por isso, tive o cuidado de selecionar um time de mega empresários jovens. Gestores capazes, inquietos, questionadores, com pensamento pragmático e com muita, mas muita, responsabilidade. Nossa diretoria é formada única e exclusivamente por jovens empresários, cujas empresas são dignas de serem chamadas de cases de sucesso”, discursos

O prefeito Neto, em seu discurso, parabenizou o ex-presidente Gilson pelo empenho e amor ao comércio, e reforçou seu compromisso de valorizar as empresas, geradoras de emprego, desejando ainda sucesso ao presidente Leonardo e toda a diretoria. “Tenham certeza de que eu estou trabalhando e vou fazer o que puder para fortalecer o comércio, porque acredito na força do setor e da sua importância no desenvolvimento da nossa cidade”, disse.

Já o presidente da FCDL-RJ, Fabiano Gonçalves, reforçou a preocupação com as altas cargas tributárias, além de desejar sucesso aos novos diretores e ao presidente Leonardo Almeida. “Precisamos continuar unidos, lutar para que não sejamos mais oprimidos por tantos tributos, taxas… Em maio, teremos o Dia Livre de Impostos e precisamos que todos os lojistas participem dessa ação, vendam seus produtos sem impostos, para que o consumidor entenda quanto paga a mais por uma carga tão abusiva e pesada. Não podemos mais ser massacrados dessa forma, porque, quase metade do ano do que produzimos, seja como comerciantes, trabalhadores e empresas de uma forma geral, é para pagar impostos. Leonardo, com certeza, estaremos juntos nessa luta incansável”, afirmou.