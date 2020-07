Diretorias da Aciap e CDL conversam com representantes do 28º BPM sobre segurança

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 14:34 horas

Volta Redonda – O presidente da Associação Comercial de Volta Redonda (Aciap-VR), Luís Fernando Soares Cardoso, e o presidente da Cãmra de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson Castro, se reuniram aa manhã desta segunda (27), com representantes do 28º Batalhão da Policia Militar, junto com o vereador Welderson Sidney da Silva Teixeira, o Dinho. No encontro, foram abordadas as questões da segurança pública e do patrulhamento do comércio de Volta Redonda.

Segundo nota emitida pela Aciap, o efetivo do 28º Batalhão da PM, que cobreVolta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro,é de efetivo de 680 policiais, 91 viaturas e 4 motos novas.

Ainda de acordo com a nota, Volta Redonda conta com 16 viaturas e 4 motos em patrulha no momento. Com isso a PM ficou de trazer o planejamento da patrulha e também algumas necessidades para melhorar o desempenho da mesma.

Durante a reunião, foi levantada a necessidade da intensificação de ações e patrulhamentos do comercio em nossa cidade, com intuito principal de incentivar o patrulhamento com motos, assim tornando as ações mais ágeis e práticas durante as ocorrências.