Disputa entre facções deixa três feridos a tiros em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 08:36 horas

Barra Mansa – Três jovens, de 14, 18 e 22 anos, foram baleados na noite dessa quinta-feira, 01, na Rua José Hipólito, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

Policiais do 28º Batalhão estiveram no endereço após tomarem conhecimento sobre uma vítima baleada, e ao chegarem no local dos disparos, encontraram três vítimas. Segundo a PM, o jovem de 14 anos foi atingido com um tiro no pé; já o rapaz de 18 anos, foi vítima de 08 disparos pelo corpo; enquanto a vítima de 22, foi atingida com um disparo de raspão na perna.

O trio foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia por familiares.

Segundo a PM, testemunhas informaram que um veículo, modelo Cross Fox, foi utilizado pelos suspeitos, porém não souberam informar placa ou cor do mesmo.

De acordo com a PM, um dos baleados, de 18 anos, pode ter sido o pivô do ataque. Em maio, ele teria mudado de facção e para provar lealdade ao novo grupo foi desafiado a matar um integrante do antigo bando. A polícia afirma que ele tem participação em um assassinato ocorrido no mesmo local. Na época, chegou a ser detido, mas acabou solto em seguida por conta da prisão não ter sido feita em flagrante.

A PM não informou detalhes sobre as outras vítimas. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da Santa Casa de Misericórdia, que informou através de nota, que o jovem, de 18 anos, teve perfuração por arma de fogo no crânio e está na sala vermelha. De acordo com a nota, o rapaz permanece lúcido, estável, aguardando avaliação pela neurocirurgia.

Ainda de acordo com a unidade, o jovem, de 14 anos, também está internado. Ele foi atingido por um tiro no pé. Foi realizado o desbridamento cirúrgico (métodos cirúrgico para remoção do tecido necrótico). O jovem também tece fratura de metatarso, segundo a unidade. O jovem, de 22, foi atendido e liberado.