Disque Denúncia Angra pede informações sobre envolvidos na morte de policial militar, em Paraty

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 19:50 horas

Agente passava de moto a caminho do trabalho quando foi atingido pelos disparos de criminosos

Angra dos Reis/Paraty – O Disque Denúncia de Angra dos Reis divulga nesta terça-feira (24), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 167ª DP (Paraty), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Renato Tostes Carvalho, de 44 anos, cujo nome de guerra era sargento Tostes Carvalho. Ele trabalhava no 33º batalhão de PM, com atuação em Angra dos Reis.

Ele foi morto a tiros de fuzil na manhã desta terça-feira (24) na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Paraty (RJ). O crime aconteceu no quilômetro 544, na altura da Praia de São Gonçalinho. Segundo a PM, o agente passava de moto a caminho do trabalho quando foi emparelhado por um carro prata. Os atiradores efetuaram os disparos e fugiram em seguida.

O sargento foi socorrido por uma equipe de resgate da CCR Rio/SP, que administra a rodovia, e levado às pressas para o Hospital Municipal Hugo Miranda. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com a morte do SGT Tostes, sobe para três o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2023. Sendo três agentes da Policia Militar do Rio.

Denuncie a localização dos envolvidos na morte do SGT/PM/Tostes, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• 0300-253-1177

• (21) 2253 1177

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

A elucidação do caso está mobilizando todas as forças de segurança, incluindo também a PM, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal e as delegacias de Paraty e Angra dos Reis, a fim de identificar e prender os autores do crime.