Disque Denúncia busca informações sobre mulher desaparecida em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 15:54 horas

Segundo familiares, ela teria distúrbios psicológicos

Resende – O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia, divulgou nesta segunda-feira (27), um cartaz a fim de obter informações que indiquem o paradeiro de Rachel de Carvalho Silvestre, de 35 anos. Moradora do bairro Liberdade, em Resende, ela desapareceu no dia 17 de março de 2023, por volta das 19h, após sair de sua residência e não informar familiares sobre seu destino.

Segundo informações de familiares, Rachel sofre distúrbios psicológicos e seu destino pode ter sido o município de Penedo.

Se você viu a Rachel e tem informações sobre ela, é só ligar para (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para o WhatsApp dos Desaparecidos +55 21 +5(21) 98849-6254. Anonimato é garantido.