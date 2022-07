Disque Denúncia de Angra divulga balanço de junho

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 17:24 horas

Bairros que tiveram mais cadastros de denúncias foram Parque Mambucaba, Areal, Nova Angra, Morro do Carmo e Frade

Angra dos Reis – O Disque Denúncia, serviço conveniado à Prefeitura de Angra, divulgou nesta semana o balanço dos casos ocorridos no mês de junho, em Angra dos Reis. Do dia 1º ao dia 30 do mês passado, foram 69 denúncias, sendo 35 delas feitas por telefone (0300-253-1177) e 34 pelo aplicativo do serviço. O balanço apresenta resultados efetivos do Disque Denúncia no combate à criminalidade, com diversos casos que resultaram em incursões policiais, com prisões e apreensões.

Os assuntos mais denunciados foram o tráfico de drogas, com 21 denúncias, representando 30,43% do total de casos, construções irregulares (10 denúncias), maus-tratos contra animais (9) e desmatamento florestal (6). Os bairros que tiveram mais cadastros de denúncias foram Parque Mambucaba (9), Areal (6), Nova Angra (5), Morro do Carmo (5) e Frade (5).

Dentre os resultados, o Disque Denúncia destaca em seu balanço de junho a prisão de traficantes no Bracuí e na Japuíba e, com eles, a apreensão de drogas e armas; a apreensão de um rádio comunicador, armas e drogas no Morro da Glória; identificações de local degradado em área de preservação permanente, no Pontal; de um aterro irregular em área de mangue, na Ribeira; de reciclagem sem licenciamento ambiental, também na Ribeira; de ação de extração mineral irregular, na Travessa das Andorinhas; ocasionando em registros de ocorrência e autuações, conforme o caso.

A população pode continuar auxiliando a polícia no combate aos crimes fornecendo informações ao Disque Denúncia, com a garantia do anonimato, por meio do telefone 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos.