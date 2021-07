Disque Denúncia divulga balanço de junho em Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 11:14 horas

Ao longo do mês, 128 denúncias foram registradas pelo serviço

Angra dos Reis – O Disque Denúncia, serviço conveniado à Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública, se estabeleceu como uma ferramenta eficaz para auxiliar as forças policiais no combate à criminalidade. Somente no mês de junho, 128 denúncias fornecidas pela população foram registradas, sendo 66 delas pelo telefone 0300-253-1177 (preço de ligação local) e 62 pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Em ambos os canais o anonimato é garantido.

Segundo o Disque Denúncia, o tráfico de drogas segue liderando as denúncias, com 49 registros. Em seguida estão os maus-tratos contra os animais (21) e informações ligadas às epidemias (11). As localidades que mais receberam cadastro de informações foram: Parque Mambucaba (16), Bracuí (15), Centro (14) e Morro da Glória (9).

A população de Angra dos Reis pode continuar colaborando com o trabalho da polícia contra a criminalidade denunciando possíveis irregularidades, por telefone ou pelo aplicativo.