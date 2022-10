Disque Denúncia divulga balanço de setembro em Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de outubro de 2022, 09:14 horas

Serviço foi importante para coibir crimes ambientais na Ilha Grande durante o mês

Angra dos Reis – O Disque Denúncia, serviço conveniado à Prefeitura de Angra, divulgou nesta semana o balanço dos casos ocorridos no mês de setembro em Angra dos Reis. Do dia 1º ao dia 30 do mês passado, foram 65 denúncias, sendo 34 delas feitas pelo aplicativo do serviço e 31 por telefone (0300-253-1177). O balanço apresenta ainda alguns resultados efetivos do Disque Denúncia no combate à criminalidade, com incursões policiais contra crimes ambientais e obras irregulares.

O assunto mais denunciado foi o tráfico de drogas, com 19 chamadas, representando 29,23% do total de casos, seguido por maus-tratos contra animais, construção irregular e localização de foragido da justiça, cada um com cinco casos. As localidades que tiveram mais cadastros de denúncias foram Ilha Grande (8), Bracuí (7), Centro (5), Japuíba, Verolme, Parque Mambucaba e Monsuaba (essas últimas, com quatro chamadas cada).

Dentre os resultados, o Disque Denúncia destaca em seu balanço de setembro as incursões sobre uma obra irregular, com cerca de 100m2, dentro de área de proteção ambiental (APA Tamoios/Parque Estadual da Ilha Grande), em Araçatiba; e outra obra irregular, em condomínio do Bonfim. Os responsáveis identificados foram conduzidos à 166ª DP pelos policiais da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm).

No período de um ano (de outubro de 2021 a setembro 2022), o Disque Denúncia registrou 970 denúncias, o que dá uma média de 81 ocorrências por mês. Um terço desse total foi de denúncias sobre tráfico de drogas, e 11% sobre maus-tratos contra animais.

A população pode continuar auxiliando a polícia no combate aos crimes fornecendo informações ao Disque Denúncia, com a garantia do anonimato, por meio do telefone 0300-253-1177 (custo de uma ligação local) ou ainda pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, para onde é possível enviar fotos e vídeos.