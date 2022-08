Disque Denúncia oferece recompensa por informações que levem à prisão de procurado por assassinato

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 18:10 horas

Angra dos Reis – O Disque Denúncia de Angra dos Reis (0300 253 1177), através do Portal dos Procurados, divulgou nesta quarta-feira (17) cartaz com oferta de R$ 5 mil de recompensa para informações feitas ao serviço que levem a polícia a capturar Caio do Espírito Santo Sobrinho Barra, de 23 anos.

Caio é suspeito de mandar assassinar Ryan Pinheiro de Castro Silva, no dia 7 de julho deste ano, em frente a um imóvel localizado na Rua Isake de Castro, na Nova Angra. Ryan fora atingido por disparos de arma de fogo quando saía de casa, sendo os autores dois homens em uma motocicleta, que fugiram do local em seguida.

As investigações realizadas pela 166ª DP, demonstram que Caio espreitava a vítima, havendo um descontentamento por razões conjugais e por esse motivo, teria repassado as informações e localização dele aos seus executores. Foram realizadas buscas na residência de Caio, tendo o Juiz determinado sua prisão temporária, mas o suspeito já havia fugido.

As investigações continuam sendo desenvolvidas, e a prisão de Caio é de suma importância para o esclarecimento do fato, segundo a distrital. Caio, que tem sete anotações criminais, já havia sido preso anteriormente, por violência doméstica contra a namorada, sendo ainda investigado por outros crimes violentos.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Caio do Espírito Santo Sobrinho Barra, pode repassar de forma anônima ao Disque Denúncia Angra, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Todas as informações serão encaminhadas à 166ª DP, responsável pelas investigações.