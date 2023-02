Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos em assassinato em Miguel Pereira - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 11:08 horas

Empresário de 62 anos foi morto com dois tiros na nuca no bairro Arcádia, em janeiro

O Disque Denúncia divulgou nesta quinta-feira (2) um cartaz para ajudar nas investigações da 96ª DP sobre o assassinato do empresário Rogério Cavalcanti Van Rybroek, de 62 anos, morto na tarde do dia 25 de janeiro em Miguel Pereira. O objetivo é obter informações que levam à identificação e prisão dos envolvidos no crime.

O empresário foi assassinado com dois tiros na nuca nas proximidades do depósito de uma loja de materiais de construção localizado na Estrada de Morro Azul, no bairro Arcádia. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto, efetuaram os disparos contra Rogério e fugiram. A vítima morreu na hora, e o caso é tratado pela Polícia Civil como homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Qualquer informação sobre o homicídio pode ser feita de forma anônima ao Disque Denúncia através da Central de Atendimento, nos números (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp no número (021) 99973-1177 ou pelo aplicativo do Disque Denúncia.