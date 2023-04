Disque Denúncia pede informações sobre estudante de Medicina que desapareceu em Vassouras

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 18:33 horas

Davi foi visto pela última vez na quarta-feira (12) jogando bola na quadra da instituição em que estuda

Vassouras – O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia, divulgou um cartaz nesta quarta-feira (18), para ajudar no inquérito instaurado pela 95ª DP (Vassouras), a fim de obter informações que possam levar ao paradeiro do estudante de Medicina Veterinária, Davi Melo Gonçalves, de 26 anos, que foi visto pela última vez na última quarta-feira (12), por volta das 23h, jogando bola na quadra da faculdade em que estuda, em Vassouras, localizada no Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro.

Depois do jogo, Davi deixou a faculdade em seu carro e não foi mais visto. O veículo, um Gol branco de placa HFH 8A58, também ainda não foi localizado. A família do estudante informou que ele nunca deixou de dar notícias por tanto tempo, e sempre manteve contato constante com os familiares, que residem em Três Rios.

Se alguém viu o estudante ou sabe sobre paradeiro, é só ligar para (21) 2253-1177/0300-253-1177 (interior) ou enviar uma mensagem para WhatsApp dos Desaparecidos (21) 98849-6254 ou para aplicativo – APP Disque Denúncia RJ.