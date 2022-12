Disque Denúncia pede informações sobre morte de PM - Diário do Vale

O Disque Denúncia, divulga nesta segunda-feira (12), um cartaz para ajudar nas investigações do Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à prisão dos envolvidos na morte do Soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Caio Cezar Lamas Cordeiro, de 31 anos, que morreu após ser baleado em um confronto na manhã de ontem, domingo (11), na Comunidade do Tirol, na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam a informação de que criminosos estariam se reunindo na Rua Timboaçu, próximo à comunidade. A PM informou que os policiais foram recebidos a tiros. No confronto, o policial Lamas acabou sendo atingido no braço e no pescoço. Ele foi socorrido até o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a morte de SD/PM Lamas, sobe para 57 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022.

38 da Policia Militar

• 05 da Policia Civil

• 05 da Marinha

• 02 da Policia Penal/SEAP

• 02 do Corpo de Bombeiros do Rio

• 01 da Policia Rodoviária Federal – PRF

• 01 do Degase

• 01 da Guarda Municipal

• 01 da Aeronáutica

• 01 do Exército

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada, seguem em diligências para identificar e prender os autores do crime.

Denuncie a localização dos envolvidos na morte do policial militar, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) – 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ