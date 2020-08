Disque Denúncia revela balanço do mês de julho em Angra dos Reis

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 12:13 horas

Ao todo, 129 denúncias foram feitas neste período; população auxiliou na apreensão de drogas e na comprovação de crimes ambientais em diversos pontos da cidade

Angra dos Reis – O Disque Denúncia, serviço conveniado à Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública, continua desempenhando o seu papel e auxiliando a polícia no combate à criminalidade, sempre contando com a importante participação da população. No mês de julho, o programa cadastrou 129 denúncias sobre possíveis crimes cometidos na cidade.

As classes de assuntos mais denunciadas foram: substâncias entorpecentes (57 denúncias), crimes contra o meio ambiente (38 denúncias), crimes contra a saúde pública (09 denúncias) e crimes contra a pessoa e contra o patrimônio (06 denúncias cada).

Os tipos de assuntos mais denunciados foram: tráfico de drogas, com 57 denúncias, ou seja, 44,19% das informações, seguido de desmatamento florestal, com 18 denúncias, representando 13,95,%. Epidemias tiveram 09 e construção irregular 07 denúncias.

O Disque Denúncia ainda auxiliou a polícia em várias ações, possibilitando apreensões de drogas e a constatação de crimes ambientais em diversos pontos do município.

A população pode continuar auxiliando a polícia no combate aos crimes fornecendo informações ao Disque Denúncia, com a garantia do anonimato, por meio do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos.