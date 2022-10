Disque Denúncia terá horário de funcionamento especial durante as eleições no próximo domingo

Matéria publicada em 1 de outubro de 2022, 08:24 horas

Rio de Janeiro – Em virtude das eleições que acontecem no próximo domingo (02), o Disque Denúncia organizou, excepcionalmente, um esquema de plantão no seu call center, à disposição da população, para receber denúncias sobre crimes eleitorais, que poderão ser feitas no horário entre 8h e 17h, por meio dos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253-1177.

Fotos e vídeos também poderão ser enviados, juntamente com as informações, para o WhatsApp (21) 99973-1177 ou pelo App “Disque Denúncia RJ”, onde há um campo específico voltado para denúncias de crimes eleitorais. O aplicativo está disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS.

As informações recebidas neste período serão encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE – para que sejam apuradas.