Distrito da Califórnia recebe último ‘Barra Cidadã’ de 2023

Barra do Piraí – O projeto ‘Barra Cidadã’ voltou ao distrito da Califórnia nesta sexta-feira (15). A ação social, já conhecida da população, envolve o trabalho de todas as secretarias do município, do Governo do Estado e de instituições privadas. A iniciativa já havia ia passado por vários lugares do município anteriormente, como Vale do Ipiranga, Morro do Gama, Oficina Velha, São José do Turvo e Ipiabas, dentre outros.

Entre os serviços disponibilizados pelo poder público municipal se encontram: simulação da aposentadoria; Castramóvel, com consulta veterinária; Bolsa Família; Acessuas; vacinação, carteira de trabalho digital, CadÚnico, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conscientização sobre arboviroses, Vale Social, apresentação a respeito de desastres naturais e muitas outras atividades.

Quanto à participação do Governo Estado, marcaram presença a Carreta da Setrab (oferecendo carteira de trabalho digital, seguro desemprego e balcão de empregos), a Fundação Leão XIII ( com a isenção da 2ª via da carteira de identidade, certidão de nascimento e óbito, além da habilitação para casamento, atendimento e orientação para identificação civil para pessoas em situação de rua e a solicitação de vale social) e o RJ Para Todos ( com o Detran, Procon e a realização dos documentos de pessoas que tiveram isenção por meio do Leão XIII).

A secretária de Comunicação Social e uma das idealizadoras do projeto, América Tereza, relembra a primeira edição do evento, em 2022, e fala sobre sua principal finalidade. “Há mais de um ano iniciamos o Barra Cidadã no nosso querido distrito da Califórnia. De lá para cá, passamos por vários locais do município, e, agora, findando 2023, voltamos para essa edição pra lá de especial. Nosso objetivo sempre foi levar o que o poder público tem de melhor para a população e, assim, ouvir suas demandas ou anseios, buscando soluções para que todos possam usufruir de sua cidadania. E esse ano foi só o começo, podem aguardar. O evento seguirá acontecendo”, garantiu.

“Ações como o Barra Cidadã evidenciam o compromisso que o governo tem com o barrenses. Desde 2017,temos dado uma atenção especial para os distritos, e com a Califórnia não seria diferente. Já entregamos ruas asfaltadas, o jardim de infância, a Estratégia de Saúde da Família e muitas outras obras. Posso garantir que o trabalho não irá parar por aqui”, disse o prefeito Mário Esteves.