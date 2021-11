Distrito de Conservatória já está no clima de Natal

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 17:25 horas

Valença- Inaugurada na noite da última sexta-feira, dia 29, a iluminação da conhecida “Cidade da Seresta”, Conservatória, distrito de Valença, está ganhando luzes e cores do Natal Iluminado, graças a uma realização do Governo Municipal, juntamente com a ACRITUR – Associação Comercial, Rural, Industrial e Turística, empresários e comerciantes locais.

A ornamentação ficou na coordenação da Tatiane Ramos, que contou com a mão de obra da Subprefeitura e de empresa terceirizada para a instalação dos enfeites natalinos nos principais pontos de Conservatória.

O Vice-prefeito Hélio Suzano, que responde pela Secretaria de Cultura e Turismo, comentou que além de mostrar o nosso Distrito aprazível, colorido e iluminado a população e aos milhares de visitantes, o clima de Natal já está contagiando a todos. “Passamos por um período difícil, mas a pandemia está chegando ao final, vamos poder comemorar com mais tranquilidade as festas de Natal e Ano Novo. Elevar a autoestima da população e preparar um ano de 2022 com muita luz e prosperidade é o que pretendemos com esse engajamento de todos os valencianos”, comentou Hélio Suzano.

O Prefeito de Valença, Fernandinho Graça, disse que considera este Natal como o Natal da esperança. “Começamos por Conservatória e vamos dar luz e vida aos festejos de Natal e Ano Novo. Embora ainda estejamos lutando contra o coronavírus, já vencemos parte desta luta e isso é motivo de comemoração. Por isso, estamos ampliando o Natal Iluminado 2021 em Valença. Numa parceria com a ACIVA-Associação Comercial e Industrial de Valença e a UNIFAA, teremos uma nova iluminação no centro de Valença. Será um Natal de celebração, mas também de solidariedade, a todas as pessoas. Vamos comemorar o Natal, como o mais importante dos últimos anos”, destacou o Prefeito.