Matéria publicada em 10 de março de 2021, 10:54 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, vai iniciar na próxima quinta-feira, dia 11, a testagem rápida no distrito de Barão de Juparanã, liberado para todos os moradores.

O atendimento será no prédio da antiga Estação Ferroviária das 9h às 16h, ressaltando que para a realização do teste é necessário que o morador apresente o CPF e cartão do SUS.

A ação é mais uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde na prevenção contra o coronavírus.