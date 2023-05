Diversão em Cena traz o clássico ‘O Rei Leão’ a Resende e Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 08:09 horas

Espetáculo será apresentado neste sábado, 27 de maio, no Parque da Águas e no domingo, 28 de maio, no Corredor Cultural

Sul Fluminense – Mais uma atração do Diversão em Cena desembarca em Resende e Barra Mansa neste fim de semana. No sábado (27), às 18h, no Parque das Águas, em Resende e no domingo (28), às 10h, no Corredor Cultural, em Barra Mansa o espetáculo O Rei Leão chega para encantar crianças e adultos do interior fluminense. Montagem da Copa Produções, o musical tem 75 minutos de duração, entrada gratuita e classificação etária de 1 ano. Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o Diversão em Cena é o maior programa para formação de público para teatro infantil do país. Já são 13 anos de existência do projeto que nasceu para levar apresentações teatrais gratuitas (ou a preços populares) aos teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil.

No musical O Rei Leão, oito atores dão vida ao maior clássico infantil da Disney. Com figurinos e cenários grandiosos, músicas cantadas ao vivo, belas coreografias e efeitos especiais de som e luz, o espetáculo garante diversão para toda a família. Na história que emocionou o mundo nas telas do cinema, Mufasa e a rainha Sarabi apresentam ao reino o herdeiro do trono, Simba, que, ao nascer, recebe a bênção do sábio babuíno Rafiki. Ele cresce feliz sob os cuidados dos pais, do fiel calau Zazu e de sua amiga Nala, mas é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso irmão de Mufasa, que planeja se livrar do irmão e do sobrinho para herdar o trono. Simba passa por momentos difíceis, mas ao encontrar Timão e Pumba, descobre o verdadeiro valor da amizade. Juntos, eles salvam o reino e a família de Simba das garras do malvado Scar.

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua diretamente em duas vias: a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em dez anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 2 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1 milhão de pessoas.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Data: 27 de maio – sábado.

O Rei Leão (Copas Produções).

Horário: 18h.

Local: Parque das Águas.

Classificação: A partir de 1 ano.

Duração: 75 minutos.

Preço: Entrada gratuita.

Data: 28 de maio – domingo.

O Rei Leão (Copas Produções).

Horário: 10h.

Local: Corredor Cultural.

Classificação: A partir de 1 ano.

Duração: 75 minutos.

Preço: Entrada gratuita.