Diversas atividades são realizadas pela prefeitura de Porto Real na Semana do Meio Ambiente

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 16:44 horas

Porto Real- “Práticas Educacionais de Conexão com a Floresta”, esse foi o tema da Floresta Escola, 1ª atividade da Semana do Meio Ambiente realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). A atividade, que ocorreu na lagoa do bairro Village, buscou ir além do debate sobre a preservação ambiental, proporcionando aos participantes o contato direto com a natureza.

A manhã desta sexta, 3 de junho, começou com muita animação para os participantes do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos “Nova Geração da Melhor Idade”. Convidados pela SMMA, eles realizaram o plantio de diversas mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em vários pontos do Horto Municipal.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, as mudas são das espécies Manacá da Serra, Ipê, Quaresmeira e Noivinha. O Secretário ainda destaca que a ação contou com um momento simbólico, onde duas mudas foram plantadas representando os polos onde são realizadas as atividades do grupo Nova geração.

O Prefeito Serfiotis lembrou aos munícipes que nesta semana também foi lançado o concurso “Um olhar sobre o ambiente”, uma competição de fotografia onde o concorrente deve relacionar ao tema ambiental em registro da cidade. “A foto deve ser inédita e tirada em algum ponto da nossa cidade e, claro, que tenha o tema como principal fator no registro. Para maiores informações basta acessar o site da prefeitura e conferir o edital do concurso”. Destacou o Prefeito.