Diversos torneios de conhecimentos específicos são promovidos para melhor preparo de estudantes

Matéria publicada em 28 de setembro de 2022, 16:34 horas

Volta Redonda – Torneios de Conhecimentos específicos, promovidos pela Microcamp Volta Redonda, acontecem nesta sexta-feira, dia 30, a partir das 17 horas. Mesmo sendo um evento somente para alunos da escola, o público em geral está convidado a conhecer a iniciativa. O local onde serão realizados os torneios é na Escola Microcamp, que fica situada na Rua 33, número 88, na Vila Santa Cecilia, Volta Redonda.

Entre os torneios, estão: Torneio de soletração em inglês, de criação e preenchimento de planilhas, de digitação, de montagem e desmontagem de computadores e edição de fotos, todos ocorrendo simultaneamente no local.

Devido a tendência do Mercado de Trabalho de recrutar candidatos que estão mais preparados com uso de tecnologia e idiomas, a Microcamp Volta Redonda idealizou uma série de torneios específicos nestas áreas para preparar seus alunos para as entrevistas que surgirão em suas carreiras.

Um dos termômetros de aprendizado são as entrevistas e testes seletivos, que permitem que as empresas possam medir o conhecimento de seus candidatos.