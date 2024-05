Divino Espírito Santo é celebrado em Angra dos Reis

Angra dos Reis – O Centro de Angra já está todo enfeitado com bandeiras e ornamentos em tons vermelhos e brancos, simbolizando a proximidade da Festa de Pentecostes, no dia 19 de maio. A programação religiosa começou na noite desta sexta-feira (10), com a procissão das Bandeiras, da Casa Larangeiras para a Igreja Matriz, onde foi celebrado o primeiro dia da novena do Divino Espírito Santo e houve a oração da Coroa do Divino.

– Tivemos a alegria de acompanhar a procissão da Bandeiras junto com o nosso Frei João Paulo e participar de uma missa linda, junto com o Menino Imperador, Miguel Gonçalves Mariano, sua família e tantas outras pessoas. Esta festa linda é uma tradição na nossa cidade, é a nossa cultura. A nossa missão, enquanto Prefeitura, é valorizar este momento – destacou o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.

A programação cultural da festa começa neste domingo (12), com a banda católica Colo de Deus, às 21h, na Praça Amaral Peixoto (Praça do Porto), fazendo um show especial em homenagem ao Dia das Mães.

– A programação continua até o dia 19 e, neste domingo, vamos ter o show do Colo de Deus, um show para a festividade do Divino Espírito Santo, mas também especial para cada mãe de Angra dos Reis. Estão todos convidados – ressaltou o secretário de Cultura.

O novenário em louvor ao Divino Espírito Santo, animado pelas comunidades da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, segue até o dia 18 de maio. As missas vão ser celebradas na Igreja Matriz, às 19h, por padres convidados e haverá doação de alimentos não perecíveis todos os dias.

Este ano a festa tem como festeiros os irmãos Alonso de Oliveira, Jane Mara de Oliveira e Maria Angélica de Oliveira e a senhora Laura Nascimento de Mello. A Festa do Divino Espírito Santo faz parte do Calendário de Eventos da cidade, é uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com todo o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Na sexta-feira (17), tem a apresentação das danças Coquinhos, Lanceiros e Jardineiras, às 21h, show com Diego Resende, às 23h, e fechando a noite, a cantora Vanessa da Mata sobe ao palco à meia-noite.

No sábado (18) tem Coquinhos, Velhos e Marujos se apresentando às 19h, depois show com o Padre Alessandro Campos, às 22h, e, encerrando a programação, acontece a apresentação do Pablito.

No domingo (19), teremos dança dos Coquinhos, Jardineiras, Lanceiros, Velhos e Marujos a partir das 19h e queima do quadro Glória. Às 23h, quem se apresenta é o cantor Davi Dias e, encerrando a festa com chave de ouro, a cantora Ana Carolina.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Dia 11 de maio – Sábado

18h – Saída das Bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da

Sra. Maria Aparecida Meira Rosa para conduzir a bandeira da folia do Divino para a igreja Matriz.

18h – Coroa do Divino na igreja Matriz

19h – Missa na igreja Matriz

Animação: Comunidades Nossa Senhora da Piedade (Gipoia), Nossa Senhora Aparecida (Vila Velha) e Senhor do Bonfim (Bonfim)

Oferta: Feijão

Após a Missa apresentação de banda católica no Largo da Matriz.

Obs.: Não haverá missa às 19h na igreja do Carmo.

Dia 12 de maio – Domingo

7h e 9h. – Missa na igreja Matriz

18h – saída das bandeiras da Casa Larangeiras, passando na residência da

Sra. Margarida Ribeiro para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.

18h – Coroa do Divino na igreja Matriz

19h – Missa

Animação: Comunidade São Bento (São Bento)

Doação: Macarrão

21h – Show com a Banda Colo de Deus na Praça Amaral Peixoto (Praça do Porto)

Obs.: Não haverá Missa das 17h na igreja do Carmo.

Dia 13 de maio – segunda-feira

18h – Saída das Bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da Sra. Edyr Affonso para conduzir a bandeira da folia do Divino para a igreja Matriz.

18h – Coroa do Divino na igreja Matriz

19h – Missa

Animação: Comunidade São Francisco de Assis (Morro do Abel)

Oferta: Óleo

Dia 14 de maio – Terça feira

12h – Missa na Matriz

18h – Saída das Bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da

Sra.Valéria Paleólogo de Brito para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.

18h – Coroa do Divino na igreja Matriz

19h – Missa

Animação: Comunidade Nossa Senhora das Graças (Morro da Carioca)

Oferta: Fubá

Dia 15 de maio – Quarta-feira

18h – Saída das bandeiras da casa Larangeiras, passando na residência da

Sra. Karina Andrade para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.

18h – Coroa do Divino na igreja Matriz

19h – Missa

Animação: Comunidade Santo Antônio (Morro do Santo Antônio)

Oferta: Fubá

Dia 16 de maio – Quinta-feira

12h – Missa na Matriz

18h – Saída das Bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da

Sra. Conceição Andrade para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.

18h – Coroa do Divino na igreja Matriz

19h- Missa

Animação: Comunidade Menino Jesus de Praga (Morro da Caixa d’Água)

Oferta: Açúcar

Dia 17 de Maio – Sexta-feira

6h – Alvorada festiva

7h – Café com o Menino Imperador 2024, na Bica da Carioca

11h – Chegada do Menino Imperador no Cais de Santa Luzia.

Obs.: Neste dia não haverá Missa às 12h, na igreja Matriz

12h – Almoço no convento do Carmo.

18h – Saída das Bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da

Sra. Célia Aguiar Pereira para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.

18h – Coroa do Divino na igreja Matriz

19h – Missa festiva com coroação do Menino Imperador na igreja Matriz

Animação: Comunidade Nossa do Carmo e Santo Elias (Morro do Carmo)

Oferta: Leite

21h – Apresentação das danças folclóricas no Cais de Santa Luzia

23h – Show com Diego Resende

0h – Show com Vanessa da Mata

Dia 18 de maio – Sábado

9h – Encontro celebrativo com as crianças da catequese e o Menino Imperador

17h – saída das bandeiras da Casa Larangeiras passando na residência da

Sra. Ivonete Coelho Bastos para conduzir a bandeira da folia do Divino Espírito Santo para a igreja Matriz.

17h – Coroa do Divino na igreja Matriz

18h – Missa

Animação: Comunidade Santa Isabel (Morro do Peres)

Oferta: Fralda geriátrica (tamanho G)

19h – Apresentação das danças folclóricas no Cais de Santa Luzia

22h – Show com Padre Alessandro Campos

0h – Show com Pablito

Programação Festa de Pentecostes

Dia 19 de maio – domingo

6h – Amanhecer do Espírito Santo com acolhida das Bandeiras do Divino das comunidades na igreja Matriz

7h – Missa

Animação: Liturgia paroquial

Após a Missa: Café Comunitário

9h30 – Saída das Bandeiras do Divino da Casa Larangeiras para a igreja Matriz.

10h – Missa solene

Animação: Liturgia paroquial/Coral da Imaculada

Após a missa, corte do bolo

16h – Missa festiva na igreja Matriz

Animação: Liturgia paroquial

Após a missa: Procissão do Divino Espírito Santo, seguida da descoroação do Menino Imperador e descimento do Mastro do Divino Espírito Santo 2024.

19h – apresentação das danças folclóricas e queima de fogos com o quadro Glória.

23h – Show com Davi Dias

0h – Show com cantora Ana Carolina.