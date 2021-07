Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 14:48 horas

Repescagem é realizada conforme a chegada de novos lotes da vacina ao município, segundo nota divulgada pela Prefeitura de Barra Mansa

Barra Mansa – Moradores que perderam as datas de aplicações das primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 estão aguardando a divulgação da repescagem. Nessa segunda-feira (19), a prefeitura imunizou homens de 40 anos, mas alguns moradores de idades acima dos 40 ainda não receberam a primeira dose.

Uma das pessoas que ainda não foi vacinada é a funcionária que trabalha na casa de Carla Mansur, em Volta Redonda. Segundo ela, a funcionária mora na Vista Alegre, perdeu o dia da vacinação de sua idade, de 44 anos, e desde então não conseguiu se vacinar ainda.

– A Michele perdeu o dia da vacinação da idade dela. Ela precisa pegar ônibus lotado todos os dias para trabalhar e Barra Mansa vai reduzindo a idade para vacinação, mas não faz repescagem – afirmou Carla e complementou: “Ela já foi no Parque da Cidade e disseram que ela tem que esperar. Isso não está correto. Imagino que muitos estejam com esse mesmo problema porquê os anúncios são feitos na véspera e para quem tem acesso a rede social, que não é o caso de muitos”, concluiu.

Nota da prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa disse que, os moradores que perderam a data a primeira dose devem esperar a repescagem, que é realizada conforme a chegada de novos lotes da vacina ao município.

– As datas são divulgadas nos meios de comunicação oficial da prefeitura e a população deve ficar atenta as datas atendidas na repescagem.

A divulgação dos grupos prioritários atendidos é realizada na véspera devido a necessidade de planejamento mediante as doses sobressalentes no dia, o qual o estoque é reduzido – finalizou em nota.

Vacinação de hoje

Secretaria de Saúde vacinará pessoas de 39 anos nesta terça-feira (20), na imunização em drive-thru, no Parque da Cidade. Também ocorrerá vacinação para repescagem em pessoas com 55 anos ou mais, além de imunização para gestantes, puérperas e lactantes (até 24 meses de idade). Pessoas que forem a pé tomarão a vacina no teatro do Parque da Cidade.

Os horários de vacinação serão de 8h às 12h para nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h, para nascidos de maio a agosto, e de 15h às 18h para nascidos de setembro a dezembro.

Será necessária apresentação de RG, CPF e comprovante de residência ou declaração de posto de saúde.