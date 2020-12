Divulgado calendário do IPVA 2021

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2020, 18:13 horas

Rio de Janeiro – Após anunciar que os contribuintes terão desconto de 3% para pagamento do IPVA 2021 em cota única, hoje foi liberada as datas para a quitação dos débitos. De acordo com o calendário, o primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela acontece no dia 21 de janeiro do próximo ano, para os veículos com placa final 0 (zero). Para os proprietários que preferirem parcelar, será permitido o pagamento, sem desconto, em três vezes mensais iguais, conforme o número final da placa do veículo – veja o calendário abaixo.

Decreto 47.387/20, que concede o desconto, foi publicado nesta segunda-feira (07), no Diário Oficial. Já a Resolução Sefaz-RJ 186/20, com os prazos de vencimentos, está publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (08/12). As tabelas com os valores venais dos veículos, utilizados como base de cálculo para o imposto, serão publicadas em breve pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ).

O pagamento do IPVA deverá ser feito por meio da GRD (Guia de Regularização de Débitos), que poderá ser retirada pelo contribuinte pela internet, no Portal da Sefaz-RJ (www.fazenda.rj.gov.br) ou do banco Bradesco (www.bradesco.com.br). É preciso ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). O pagamento deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária.

O primeiro vencimento da tabela, para os automóveis com final de placa número 0, será no dia 21 de janeiro, tanto para o pagamento da primeira parcela quanto para a quitação integral do imposto. Já para os veículos com final de placa 9, o vencimento inicial será no dia 3 de fevereiro.

Confira abaixo o calendário completo de vencimento do IPVA 2021: